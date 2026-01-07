Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Hội nghị tập trung thảo luận, thông qua chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (Hợp đồng BT); Chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng khu Trung tâm Chính trị Hành chính Thành phố; Chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; dự thảo Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Các đại biểu đã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14/10/2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về "tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030"; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung tại Đề án số 22-ĐA/TU ngày 16/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; thực hiện công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường trình bày các tờ trình tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, đối với các dự án liên quan đến đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND Thành phố thực hiện chủ trương đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng thẩm quyền, tiến độ và theo yêu cầu đề ra.

Về dự thảo Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”, theo đồng chí Trần Lưu Quang, với kết quả đạt được trong năm 2025, đặc biệt trong quý 4/2025 cùng với thể chế và những tiêu chí khác, Thành phố tin tưởng có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Theo thống kê, khu vực dịch vụ đóng góp 51% tỷ trọng trong GRDP, du lịch là một thế mạnh của Thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo Đảng ủy UBND Thành phố để chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện thành công Đề án này với mục tiêu mong muốn.

Liên quan đến Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, Bí thư Thành ủy Thành phố cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố và các sở, ngành tích cực triển khai các công việc cần thiết; tạo dư địa phát triển khu vực này trở thành một cực tăng trưởng mới của Thành phố. Khu vực này có trung tâm chính trị hành chính, trung tâm văn hóa lớn, khu trung tâm tài chính quốc tế và nhiều công trình khác, xứng tầm với quy mô của Thành phố mới.

Các đại biểu chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố đề nghị, xây dựng sơ đồ Gantt (theo dõi tiến độ), kế hoạch chi tiết để khởi công xây dựng các công trình lớn trong năm 2026 như: Trung tâm Chính trị hành chính Thành phố, Trung tâm Hội nghị biểu diễn, Tượng đài Thống nhất, cầu Thủ Thiêm 4, Trung tâm Tài chính quốc tế và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cũng như các nhà ga kết nối những tuyến đường sắt từ khu vực khác về Thủ Thiêm.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, những nội dung tại hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của Thành phố. Do đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, đảm bảo các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực./.