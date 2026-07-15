GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao biển tượng trưng 100 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học thành phố. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng khóa I gồm 55 ủy viên. Ông Nguyễn Kim Pha tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.Biểu dương và chúc mừng những kết quả của Hội Khuyến học Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành; tăng lượng hóa các tiêu chí đối với 5 mô hình học tập; bám sát cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân đo lường hiệu quả của phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời phối hợp tốt với Sở Giáo dục và Đào tạo phát triển Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng số hóa và xây dựng trường học hạnh phúc. Hải Phòng cần tăng cường sức mạnh của tổ chức khuyến học thông qua củng cố bộ máy trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, quan tâm đến đội ngũ khuyến học, chú trọng phát triển tổ chức Hội Khuyến học trong các trường; phối hợp tốt hơn với Sở Giáo dục và Đào tạo trong hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng gia nhập mạng lưới "thành phố học tập toàn cầu"... Thành phố tăng nguồn lực cho khuyến học, thành lập Quỹ Khuyến học thành phố và mong muốn hoạt động của Hội sẽ nhận được nhiều sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng lòng của toàn dân và sự phối hợp của các tổ chức, nhà tài trợ. Có như vậy, Hải Phòng mới xây dựng thành công xã hội học tập theo tiêu chí của UNESCO.Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Văn Lập đề nghị, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục quan triệt sâu rộng các chủ trương, chỉ thị về công tác khuyến học, khuyến tài; thúc đẩy kỹ năng số, lan tỏa tinh thần tự học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng. Hội cần nâng cao chất lượng các mô hình học tập, đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng mô hình "Công dân học tập" trong thời đại số. Khẳng định Hải Phòng quyết tâm sớm trở thành thành viên mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO, lãnh đạo thành phố đề nghị, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào do Hội Khuyến học thành phố triển khai.Giai đoạn 2020-2025, Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân. Phong trào xây dựng các mô hình học tập được duy trì và phát triển rộng khắp.Đến năm 2025, tỷ lệ các mô hình học tập tăng so với đầu nhiệm kỳ: "Gia đình học tập" đạt 90% (tăng 8%), "Dòng họ học tập" đạt 85% (tăng 9%), "Cộng đồng học tập" đạt 88% (tăng 7%), "Đơn vị học tập" đạt 95% (tăng 6%). Xã hội hóa khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả tích cực, huy động được trên 300 tỷ đồng từ xã hội hóa, qua đó, trao trên 150.000 suất học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học thành phố xác định 9 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý như: 100% trường học ở cả 3 cấp bậc phổ thông, trên 80% trường cao đẳng, đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập tổ chức khuyến học và hoạt động nền nếp, hiệu quả. Hội phấn đấu đến năm 2031, có trên 90% gia đình, 90% dòng họ, 85% cộng đồng và trên 90% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu học tập, trong đó ít nhất 70% mô hình học tập đạt tiêu chí thực chất, gắn với xây dựng công dân số, trên 65% người trong độ tuổi lao động thuộc các mô hình học tập đạt danh hiệu "Công dân học tập"…