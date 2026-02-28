Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý để tổ chức quản lý phát triển, thu hút đầu tư, huy động và phân bổ nguồn lực; là căn cứ để các cấp, các ngành cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động trong giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, sau hội nghị, các sở, ban, ngành, các xã, phường khẩn trương phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung quy hoạch; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành bảo đảm đồng bộ; công khai, minh bạch thông tin để người dân và doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận, giám sát và tham gia thực hiện.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN



Bên cạnh đó, UBND tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Sơn La; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững và bao trùm.

Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, nhiều quy hoạch cấp Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành được điều chỉnh, bổ sung, việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh một số nội dung của quy hoạch tỉnh là yêu cầu khách quan, cấp thiết.

Việc điều chỉnh lần này được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa tối đa các định hướng còn phù hợp; chỉ điều chỉnh cục bộ, có trọng tâm, nhằm bảo đảm đồng bộ với quy hoạch cấp trên, phù hợp thực tiễn phát triển và nâng cao tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính là cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn tổ chức rà soát, cập nhật, hoàn thiện nội dung; xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lấy ý kiến đầy đủ các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh liền kề, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã được Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định; được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 39 thông qua tại Nghị quyết số 620/NQ-HĐND ngày 27/02/2026.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Sơn La đã hoàn thiện hồ sơ và ban hành Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền. Quy hoạch điều chỉnh tiếp tục khẳng định mô hình phát triển “bốn vùng kinh tế, hai cực tăng trưởng, bảy hành lang phát triển”; xác định rõ các trụ cột tăng trưởng gồm: nông nghiệp sinh thái; công nghiệp chế biến năng lượng; dịch vụ, du lịch; đồng thời nhấn mạnh vai trò của hạ tầng giao thông chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh là động lực quan trọng của giai đoạn tới.

Trong đó, một số nội dung quan trọng được cập nhật như bổ sung tuyến cao tốc Sơn La - Lào Cai; điều chỉnh tiến độ một số tuyến cao tốc liên vùng; rà soát, sắp xếp lại hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cập nhật phương án phát triển năng lượng tái tạo; điều chỉnh định hướng sử dụng đất, phát triển đô thị, y tế, giáo dục... bảo đảm phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh./.