Xây dựng quy chế quản lý Công viên địa chất toàn cầu: hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, việc ban hành quy chế nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo khung quản lý đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng; khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu nhất quán trong công tác quản lý hiện nay. Đồng thời, việc ban hành quy chế nhằm tăng cường bảo vệ tài nguyên địa chất, môi trường, bảo tồn các giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; tạo nền tảng cho phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy sinh kế cộng đồng và mở rộng hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh Lâm Đồng họp bàn xây dựng Quy chế quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Ảnh: Chu Quốc Hùng- TTXVN

Đây là yêu cầu cần thiết để đáp ứng các tiêu chí của UNESCO trong việc duy trì danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, đặc biệt trong các kỳ tái thẩm định. Qua phối hợp đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã nhận được 39 ý kiến góp ý của đơn vị; trong đó 10 đơn vị có ý kiến góp ý, 29 đơn vị thống nhất với nội dung Dự thảo quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Nội dung quy chế quy định không gian công viên được tổ chức thành các vùng với chức năng khác nhau, bao gồm: Vùng di sản (vùng lõi) là các khu vực nằm trong ranh giới công viên, nơi tập trung các điểm di sản địa chất, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học tiêu biểu; được khoanh định để bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và các quy định pháp luật có liên quan.

Vùng đệm là các khu vực bao quanh hoặc có liên kết chức năng với vùng di sản; được xác định nhằm bảo vệ, hỗ trợ vùng di sản và hạn chế các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Vùng phát triển bền vững là khu vực còn lại trong phạm vi công viên ngoài vùng di sản và vùng đệm; là không gian tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, phù hợp quy hoạch và quy định của pháp luật, bảo đảm không gây tác động tiêu cực đến di sản, môi trường và cảnh quan.

Theo đại diện các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, diện tích tổng thể của công viên quá rộng; đồng thời nằm hoàn toàn trên vùng quy hoạch khoáng sản bô-xít của địa phương. Nếu xây dựng quy chế thiếu phù hợp với thực tế, toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động phát triển kinh tế bền vững của khu vực sẽ bị “tê liệt”.



Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan chiều 13/4, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc xây dựng quy chế phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di sản. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả trong và ngoài nước để vận dụng phù hợp vào thực tiễn địa phương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

