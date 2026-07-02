Xây dựng "Tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong" của cả nước

Phát biểu tại Lễ khởi công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định đây là động lực quan trọng hàng đầu để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Việc hình thành các khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo để thực hiện hoạt động triển khai nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thái Nguyên trong việc tạo lập quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các dự án công nghệ cao. Để dự án phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái công nghệ số, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ đầu tư dự án cần tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, sớm hoàn thành dự án để đưa vào khai thác hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh và của đất nước...

Cũng tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định: Phát triển Khu công nghệ số tập trung không chỉ là một dự án hạ tầng, mà là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ lợi thế về đất đai, lao động, vị trí địa lý sang lợi thế về tri thức, công nghệ, dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo. Khu công nghệ số tập trung được khởi công hôm nay sẽ là nơi hội tụ các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ số, sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực công nghệ số. Đây cũng sẽ là không gian để phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như phần mềm, dịch vụ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an toàn thông tin, tự động hóa, thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn và các giải pháp phục vụ sản xuất thông minh... Thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước đến với địa phương. Tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả...



Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng tỉnh lãnh đạo Thái Nguyên và chủ đầu tư. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình do Tổng Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư, có tổng diện tích gần 200 ha, triển khai trên địa bàn phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển trở thành một "Tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong" của cả nước, không chỉ là một khu vực sản xuất công nghệ thuần túy, mà còn được kiến tạo thành một hệ sinh thái số - xanh - net zero toàn diện.

Bên cạnh phân khu lõi cho sản xuất phần cứng, phần mềm, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được thiết kế tích hợp tổ hợp các trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, nhà ở chuyên gia, trung tâm nghiên cứu phát triển và hệ thống giáo dục đào tạo… đáp ứng toàn bộ các nhu cầu của nhà đầu tư về sản xuất, lưu trú, tiếp cận dòng vốn, giải quyết bài toán lao động công nghệ chất lượng cao ngay tại chỗ, đồng thời góp phần nâng cao năng lực công nghệ số của quốc gia. Với lợi thế hạ tầng vượt trội, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, vị trí giao thông thuận lợi kết nối trực tiếp với đường Vành đai 5 và khả năng tiếp cận nguồn nhân lực dồi dào, Dự án đặt mục tiêu trở thành tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV).../.