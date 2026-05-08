Xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Công an tỉnh An Giang cho biết, sau 8 tháng triển khai Đề án đã góp phần tuyên truyền mạnh mẽ, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở đặc khu Phú Quốc; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể về chủ trương xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh trong đó có đặc khu Phú Quốc nói riêng.

Đến nay, An Giang đã hoàn thành 64/78 tiêu chí (đạt hơn 82%) nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, một số nhiệm vụ đang đạt kết quả bước đầu khá tốt; nổi bật là đảm bảo tốt an ninh trật tự , bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, lễ tết, đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương; tỉnh chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên, không để bị động, bất ngờ; tập trung đấy nhanh tiến độ các công trình, dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027; giải quyết 161/172 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ ở đặc khu Phú Quốc đạt hiệu quả cao, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu Bộ giao, nhiều chỉ tiêu đạt 100%; 51/51 khu phố đã hoàn thành vẽ sơ đồ quản lý dân cư của Cảnh sát khu vực; công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tỉnh tuyên truyền, vận động 934 trường hợp chấp hành chủ trương, bàn giao đất đã lấn chiếm phục vụ công trình, dự án; tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm 7,44% so với liền kề, đã điều tra khám phá 113/121 vụ (đạt hơn 93%), bắt 275 đối tượng; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng điều tra khám phá 28/29 vụ (đạt hơn 96%).

Công an tỉnh An Giang đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ giải quyết tình trạng bao chiếm, lấn chiếm đất trái phép còn chậm; công tác quản lý người nước ngoài, khách du lịch ra vào đảo Phú Quốc có mặt chưa chặt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và quỹ đất dành cho phát triển trường học, hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng số có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chưa được kịp thời, dẫn đến việc thực hiện còn lúng túng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang trong triển khai, thực hiện Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Trung ương đã định hình Phú Quốc thành “Trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính và sáng tạo quốc tế” và xác định việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện, năng động ra thế giới, đồng thời tạo đòn bẩy phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung và thúc đẩy đầu tư, du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng. Bộ Công an sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh An Giang làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục phân công tác Cục nghiệp vụ phối hợp, hướng dẫn Công an tỉnh An Giang để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Việc triển khai thực hiện Đề án là một trong những điều kiện cần để đảm bảo cho các công trình phục vụ Hội nghị APEC hoàn thành đúng tiến độ nên việc triển khai thực hiện 26 tiêu chí về an ninh trật tự và 52 tiêu chí về văn minh đô thị cũng phải thật khẩn trương hoàn thành.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể đối với các tiêu chí chưa đạt, hoặc có nguy cơ không đạt, làm rõ những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ với lộ trình cụ thể. An Giang quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đặc khu và xây dựng lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, không chỉ trong giai đoạn xây dựng mà cả giai đoạn giữ vững đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tỉnh chỉ đạo các bên liên quan phối hợp để triển khai xây dựng trụ sở Công an đặc khu Phú Quốc theo đúng tiến độ đề ra; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án phục vụ APEC 2027.../.