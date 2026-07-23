Năm 2026, tỉnh An Giang bố trí 450 triệu đồng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại và đưa hàng Việt đến người tiêu dùng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung triển khai cuộc vận động với 520 cuộc tuyên truyền có trên 20.000 lượt người tham dự và duy trì các hoạt động quảng bá; tổ chức 7 chuyến xe hàng Việt, 4 phiên chợ OCOP phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, qua đó phát hiện xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… thu nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương yêu cầu, thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về Cuộc vận động; đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đa chiều giúp doanh nghiệp nhận ra thị hiếu thực tế của thị trường để chủ động thay đổi, nâng cao sức cạnh tranh. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, tăng cường công tác phối hợp thực hiện hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng sản phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền hướng đến lấy người dân làm trung tâm xây dựng văn hóa tiêu dùng thông qua chuyển đổi số; xây dựng niềm tin, lan tỏa văn hóa dùng hàng Việt, nhất là đối với thế hệ trẻ. Địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dễ dàng tiếp cận chính sách, nhất là hỗ trợ nâng cao năng lực tạo ra sản phẩm chất lượng; triển khai hiệu quả các chương trình kết nối cung cầu, đưa sản phẩm hàng hóa về nông thôn; duy trì giá bán, chất lượng của sản phẩm OCOP, giữ vững uy tín, chất lượng sản phẩm của hàng Việt để tăng sức cạnh tranh, được người tiêu dùng ưu tiên chọn dùng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Triết, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang cho biết, để nâng cao hiệu quả cuộc vận động, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cần được tích cực triển khai nhằm ngăn chặn, hạn chế các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sản xuất, kinh doanh trong nước, đặc biệt là các loại hàng hóa từ nước ngoài, tăng sức cạnh tranh hàng Việt trên thị trường; khuyến khích xây dựng nhãn hiệu và thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng Việt. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận biết hàng Việt Nam chất lượng cao; cảnh báo các chiêu trò gian lận thương mại trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái kết nối tất cả cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh để thuận lợi trong việc quảng bá, giới thiệu, người dân dễ dàng tiếp cận và tin tưởng chọn dùng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Hải cho rằng, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ còn hạn chế ảnh hưởng đến việc quản lý dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hạn chế sức cạnh tranh. Vì vậy, Sở chủ động phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến để tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với hàng Việt.../.