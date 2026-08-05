Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo môi trường hòa bình và phát triển

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy nêu rõ, quốc phòng không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan quân sự; dân quân tự vệ cũng không phải là lực lượng chỉ có mặt khi có tình huống; giáo dục quốc phòng và an ninh không phải là nội dung phụ trợ trong nhà trường hay trong các lớp bồi dưỡng. Đây là những trụ cột quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở. Ý nghĩa lớn nhất của hội nghị là phải chuyển kết quả tổng kết thành bản đồ hành động; chuyển các số liệu, mô hình, kinh nghiệm thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; chuyển nhận thức về quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh thành trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ông Trần Văn Bảy yêu cầu, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, cơ quan nòng cốt tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chủ động hơn nữa trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, dự báo tình hình, nhất là các vấn đề mới phát sinh sau sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các xã, phường, đặc khu phải xác định Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là một thiết chế rất quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, là nền tảng trực tiếp của khu vực phòng thủ thành phố. Các bên liên quan phải quan tâm kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã cả về con người, nơi làm việc, trang thiết bị, hồ sơ sổ sách, chế độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp với công an, biên phòng, các lực lượng tại chỗ. Các đơn vị, địa phương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phải đi vào chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần, vững về chính trị, chắc về tổ chức, đúng biên chế, sát địa bàn, tinh thông nhiệm vụ, kỷ luật trong hoạt động, an toàn trong huấn luyện và hiệu quả khi xử lý tình huống; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh phải thực hiện hiệu quả, thiết thực cả trong nhà trường, trong bồi dưỡng cán bộ và trong phổ biến kiến thức cho toàn dân; nhân rộng có trọng tâm, trọng điểm các mô hình đã khẳng định được hiệu quả…

Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh qua gần 8 năm thực hiện Luật Quốc phòng, 7 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ và 12 năm thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Thời gian tới, Thành phố tục hoàn thiện quy định về xây dựng khu vực phòng thủ trong điều kiện phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số; bổ sung cơ chế huy động nguồn lực kinh tế, hạ tầng phục vụ quốc phòng. Thành phố nghiên cứu cơ chế phù hợp xây dựng lực lượng trên địa bàn đô thị mật độ dân số cao, khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thiện biên chế, chính sách cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phường; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng hiện đại, gắn với bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, an ninh phi truyền thống.



Báo cáo của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các tham luận tại hội nghị đánh giá, thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến toàn diện trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nhanh và bền vững. Thành phố đã gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; lồng ghép quốc phòng, an ninh trong quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các công trình trọng điểm. Đến năm 2026, lực lượng Dân quân tự vệ được tổ chức phù hợp với đặc điểm đô thị đặc biệt, khu công nghiệp, cảng biển, vùng ven biển và đặc khu Côn Đảo; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân đạt trên 12 triệu lượt người, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc…

Các đại biểu đã đánh giá quá trình thi hành 3 Luật trên tại đơn vị, địa phương; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và đề ra giải pháp để tăng cường hơn nữa hiệu quả triển khai Luật trên thực tế cùng kiến nghị, đề xuất trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn./.