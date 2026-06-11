Xây dựng mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo theo bốn trụ cột chiến lược

Với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của cả vùng. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khởi, trong giai đoạn phát triển mới, đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột thực chất của mô hình tăng trưởng, giúp Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, thông minh và xứng đáng là trung tâm động lực của vùng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, sự tham gia phối hợp giữa "Ba nhà" (nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp) được xem là mắt xích đặc biệt quan trọng. Thành phố cần có thêm những tổ chức có năng lực, vị thế để khai thác hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp, đồng thời đưa các kết quả nghiên cứu từ viện, trường tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhận định việc xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo tại địa phương là hết sức cần thiết. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Trong khuôn khổ hội thảo, các bên đã tiến hành thảo luận và công bố hợp tác phát triển mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ. Bên cạnh việc định hình mô hình trung tâm, hội thảo cũng dành thời gian lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu đối về dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ với sự tham gia của các cơ quan quản lý, viện, trường, doanh nghiệp và Công bố tiêu chí công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn. Việc ban hành bộ tiêu chí và các cơ chế chính sách này nhằm cụ thể hóa Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn lớn thành lập các trung tâm hỗ trợ tại địa phương.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất các mô hình phù hợp, trao đổi nội dung hợp tác,