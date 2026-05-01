Xây dựng Măng Đen trở thành khu du lịch quốc gia với hệ sinh thái đặc sắc

Chương trình gồm 3 chương: “Măng Đen tình đất tình người”, “Giai điệu tự hào” và “Măng Đen – Khát vọng vươn xa”.



Trong đó, “Măng Đen tình đất tình người” tái hiện một vùng đất được mệnh danh là “thiên đường xanh trên cao nguyên” giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vỹ. Các đại biểu và du khách được chiêm ngưỡng những mái nhà rông cao vút hiên ngang đứng giữa trời xanh, sức thu hút kỳ diệu của những thanh âm đàn đá cổ xưa thánh thót, tiếng đàn T’rưng réo rắt mênh mang hòa cùng nhịp xoang và thanh âm, điệu thức của cồng chiêng lan tỏa khắp núi rừng, tạo vẻ đẹp say đắm lòng người…



Còn “Giai điệu tự hào”đưa khán giả đến với một Măng Đen thấm đẫm mồ hôi và máu xương của những con người yêu nước, làm nên Chiến thắng Măng Đen vang dội, góp phần mở rộng vùng giải phóng, tạo thế và lực mới cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, mở đường cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Phần kết “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” khắc họa một Măng Đen luôn khát vọng cho mục tiêu phát triển như quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã. Đó là "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo thế và lực mới để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; phấn đấu xây dựng Măng Đen đạt tiêu chí Khu du lịch quốc gia vào năm 2030, với hệ sinh thái du lịch đặc sắc, bền vững, lấy thiên nhiên, văn hóa bản địa và cộng đồng làm nền tảng”.



Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen thông tin, Măng Đen là vùng đất có lịch sử hình thành từ lâu đời, có sự đa dạng về thành phần dân tộc với nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng và bảo tồn. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng. Những năm qua, Măng Đen đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, các tuyến, điểm du lịch mới được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Năm 2025, Măng Đen đón trên 1,5 triệu lượt khách, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho nhiều người dân địa phương.



Chính quyền và nhân dân các dân tộc quyết tâm xây dựng Măng Đen trở thành khu du lịch quốc gia với hệ sinh thái đặc sắc, bền vững, lấy thiên nhiên, văn hóa tại chỗ và cộng đồng làm nền tảng; hình thành đô thị du lịch – sinh thái thông minh, lấy người dân làm trung tâm của chuỗi giá trị. Địa phương cần mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số làm động lực để nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ và công tác quản lý; chuyển đổi xanh làm nền tảng để xây dựng một ngành du lịch hài hòa với thiên nhiên, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường. Măng Đen sẽ là nhịp cầu kết nối giữa cái se lạnh của đại ngàn, với nắng – gió của biển đảo Lý Sơn để hình thành các tuyến du lịch liên vùng “Từ rừng – xuống biển”, “Một hành trình – hai vùng sinh thái”, “Di sản Sa Huỳnh – Văn hóa Tây Nguyên”.



Chương trình nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ để nhân dân và du khách cùng thưởng thức, hòa chung vào không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước./.