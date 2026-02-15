Xây dựng lực lượng quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trao quyết định cho các cá nhân. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, đại biểu được nghe công bố và trao 218 quyết định của Bộ Quốc phòng cho các cá nhân, trong đó, có 59 quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và 159 quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm quân số cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh.



Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm quân số cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bổ sung nguồn cán bộ cho lực lượng thường trực, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị, các đồng chí được gọi, tuyển dụng trong đợt này cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ và các quân nhân chuyên nghiệp được tuyển dụng cũng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, đồng thời thể hiện quyết tâm sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Việc gọi sĩ quan dự bị và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp là công chức Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, tiếp tục bố trí công tác tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay chính là sự cụ thể hóa chủ trương lớn của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới./.