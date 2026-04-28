Xây dựng lực lượng Công an cấp xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: TTXVN phát Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 192 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 3 năm kể từ ngày khởi công. Mỗi trụ sở được xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu công tác, sinh hoạt cho khoảng 55 cán bộ, chiến sĩ. Các hạng mục chính, gồm: khu làm việc, khu sinh hoạt, nhà ở công vụ và các hạng mục phụ trợ... Công trình được thiết kế theo hướng chính quy, hiện đại, phù hợp điều kiện thực tế tại địa bàn biên giới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng trụ sở Công an 3 xã biên giới là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an cấp xã vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đầu tư xây dựng trụ sở tại địa bàn biên giới nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho đại diện Công an 3 xã biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, để các công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, phấn đấu hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị chuyên môn thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Công an các xã được thụ hưởng cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong công tác bảo vệ mặt bằng, bảo vệ công trình; kịp thời phản ánh những bất cập, phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Các xã Quảng Trực, Thuận Hạnh và Đắk Wil là 3 trong số 5 xã biên giới đất liền của tỉnh Lâm Đồng. Đây là các địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, lực lượng Công an cơ sở đã được quan tâm, tăng cường về lực lượng, song điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Việc đầu tư xây dựng trụ sở sẽ tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, bám địa bàn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.