Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động “pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp”

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Dương Giang-TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính với chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Khối Cảnh sát cơ động tham gia diễu binh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Khối xe mô tô đặc chủng tuần tra của lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia diễu binh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện tình huống giả định trong huấn luyện. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.



Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng khẳng định, lực lượng Cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam; một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Những thành công đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động.



Những chiến công và sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tôn vinh, tri ân sâu sắc; qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng- Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương.



Chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, đất nước đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Cảnh sát cơ động sẽ ngày càng nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn.



Do đó, lực lượng Cảnh sát cơ động phải thực sự tinh nhuệ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vũ khí hiện đại; không ngừng đổi mới tư duy, hành động, kỹ chiến thuật; huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thật tốt nhiệm vụ; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước.



“Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn với những chiến công, thành tích đã đạt được mà phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức và hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để khắc phục, đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.



Theo Thủ tướng, ở bất cứ hoàn cảnh nào, mọi hoạt động của Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng đều phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an và sự giám sát của Nhân dân. Phải thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại, theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.



Lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng phải làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động; về nội dung, phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự; về thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.



Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát cơ động; thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp; tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời ây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động: “pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp”; toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hậu cần, kỹ thuật.



“Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm, chăm lo đầu tư để lực lượng Cảnh sát cơ động có đủ sức mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trước mắt và lâu dài; với lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu, lực lượng phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; cải tiến lề lối, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.



Cũng tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng dành cho lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân xin hứa với Đảng, Nhà nước sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giành cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.



Cách đây 50 năm, để đáp ứng yêu cầu cách mạng, ngày 6/1/1974, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ, nay là Cảnh sát cơ động và tổ chức lễ ra mắt vào ngày 15/4/1974. Ra đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn cam go, ác liệt, lực lượng Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát cơ động đã cùng với quân, dân cả nước và Công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, góp phần đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, tuyến đường huyết mạch phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam; tham gia tiếp quản vùng mới giải phóng; tổ chức lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày vui đại thắng của dân tộc.



Đất nước thống nhất, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục lập công xuất sắc; tham gia nhiều chuyên án, bắt sống, tiêu diệt hàng trăm tên thuộc các tổ chức phản động, âm mưu chống phá chính quyền Cách mạng sau ngày giải phóng; giải quyết cơ bản các tổ chức vũ trang Fulro trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt đã cùng nhân dân cả nước đấu tranh, giành chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc và phía Tây Nam, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.



Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục được Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, chăm lo xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.



Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, phát triển; lực lượng Cảnh sát cơ động đã có nhiều lần thay đổi về tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tên gọi. Song trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, lực lượng đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; luôn làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt; sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên toàn quốc; kịp thời ngăn chặn, dập tắt nhiều vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố; phối hợp đấu tranh triệt phá thành công các chuyên án về hình sự, kinh tế, ma túy, buôn lậu; tham gia tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự ở những tuyến, địa bàn phức tạp…



Trên chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển; dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; lực lượng Cảnh sát cơ động đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 6 Huân chương Quân công và 11 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./.