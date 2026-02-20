Xây dựng không gian lễ chùa đầu xuân văn minh, an toàn

Nhiều du khách chọn Chùa Cam Lộ (Quảng Trị) để vãn cảnh, cầu bình an dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Chùa Cam Lộ (Quảng Trị) một trong những điểm du lịch tâm linh hút khách dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Nét đẹp cho chữ đầu xuân năm mới tại các điểm du lịch tâm linh Quảng Trị. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN



Tết đến, Xuân về là thời khắc mở đầu cho một năm mới với những mong ước và khát vọng tốt đẹp. Trong tâm thức của người Việt, đi lễ chùa đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh không thể thiếu. Tại tỉnh Quảng Trị, nét đẹp ấy càng thêm ý nghĩa khi nhiều cơ sở thờ tự kiên quyết loại bỏ các hủ tục mê tín dị đoan, hướng người dân và du khách đến sinh hoạt tín ngưỡng văn minh, lành mạnh.

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, không khí tại các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trở nên thanh tịnh và trang nghiêm. Không còn cảnh đốt vàng mã tràn lan hay mâm lễ vật rườm rà, người dân và du khách đến chùa chủ yếu để vãn cảnh, cầu an và gửi gắm những tâm nguyện về một năm mới bình an, may mắn. Các hoạt động như bói toán, dâng sao giải hạn hay những biểu hiện mê tín dị đoan được loại bỏ khỏi không gian cửa Phật, góp phần xây dựng hình ảnh lễ chùa đầu năm văn minh, tiết kiệm và giàu ý nghĩa nhân văn.

Anh Lê Ngọc Nghĩa, trú tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, năm nào gia đình anh cũng duy trì thói quen đến chùa vào dịp Tết. Tôi đến đây để tìm sự yên tịnh trong tâm hồn, cầu cho quốc thái dân an, mọi nhà được bình an và phát triển hơn trong năm mới.

Cùng chung tâm niệm ấy, chị Phan Thị Hạnh, du khách đến lễ chùa Cam Lộ (Quảng Trị) bày tỏ mong ước trong năm Bính Ngọ 2026, người nông dân được mùa màng tốt tươi, những người kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, người người đều hạnh phúc, ấm no. Theo chị Phan Thị Hạnh, việc đi lễ chùa đầu Xuân không chỉ là cầu nguyện mà còn là dịp để mỗi người lắng lại sau một năm vất vả, hướng tới những điều tích cực cho chặng đường phía trước.

Không chỉ dừng lại ở nhu cầu tâm linh, lễ chùa đầu năm còn là khoảng thời gian để con người trút bỏ những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, tìm lại sự nhẹ nhàng và thanh thản trong tâm hồn. Khoảnh khắc đứng trước không gian linh thiêng giúp nhiều người nhìn lại năm cũ, buông bỏ áp lực và nuôi dưỡng niềm hy vọng về một năm mới nhiều may mắn. Chính ý nghĩa ấy khiến thói quen đi lễ đầu năm vẫn được duy trì bền bỉ, dù nhịp sống xã hội ngày càng thay đổi.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị khẳng định: Phật tử đến chùa cầu phúc, cầu an đầu năm trên tinh thần chính tín, không mê tín dị đoan và đặc biệt là không đốt vàng mã. Việc đi lễ đầu năm cần hướng con người tới tâm thiện, sự tỉnh thức và lòng biết ơn, qua đó giữ gìn nét văn hóa tâm linh lành mạnh của dân tộc.

Trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nét đẹp lễ chùa đầu năm không mê tín dị đoan được thể hiện rõ tại các điểm du lịch tâm linh ở tỉnh Quảng Trị. Nhiều cơ sở thờ tự trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách trong và ngoài tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vừa góp phần lan tỏa lối sống văn minh, hướng thiện trong dịp đầu năm mới./.