Xây dựng kế hoạch hành động triển khai chiến lược Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy và Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN

Tham dự có lãnh đạo và cán bộ các sở, ngành: Nội vụ, Ngoại vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn đến từ 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Hà Tĩnh đến Cà Mau.

Đây là hội nghị toàn quốc thứ hai trong chuỗi các hoạt động hướng dẫn về việc triển khai Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 20/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 (Chương trình 155). Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh: Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN giai đoạn 2026 - 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không chỉ là một nhiệm vụ đối ngoại mà còn là đòn bẩy để chuẩn hóa dịch vụ công, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và gắn kết hữu cơ với "bộ tứ trụ cột" phát triển của Việt Nam bao gồm: Đổi mới thể chế và quản trị, xây dựng nền công vụ hiện đại, tinh gọn; an sinh xã hội; thích ứng và bền vững; bản sắc và truyền thông. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, để hiện thực hóa kế hoạch, các bộ, ngành và địa phương sớm hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động 5 năm để triển khai Chương trình 155 của Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 6/2026. Kế hoạch hành động vừa đảm bảo tính thống nhất toàn quốc, vừa phát huy đặc thù riêng biệt của từng địa phương; đồng thời bảo đảm tính hiệu quả, thực chất, rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực và lộ trình.

Các đại biểu đã được nghe các báo cáo chuyên sâu từ Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký ASEAN và các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tại Việt Nam về tình hình thực hiện Kế hoạch chiến lược ở cấp khu vực; các ưu tiên, sáng kiến của Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN trong năm 2026; Đề án tổng thể của Việt Nam tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN, tình hình hợp tác ASEAN và triển khai Kế hoạch chiến lược của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), một số yêu cầu, định hướng cho các Bộ, ngành địa phương trong triển khai các Chương trình hành động; tình hình hợp tác ASEAN và những ưu tiên, hoạt động chuyên ngành năm 2026 ở cấp quốc gia.

Tại phiên kỹ thuật, Bộ Nội vụ đã trình bày về Chương trình 155 của Thủ tướng Chính phủ và giới thiệu Kế hoạch hành động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ về tiến độ xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 5 năm đầu tiên; đồng thời trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Hội nghị thống nhất cần đẩy mạnh công tác thông tin, thường xuyên trao đổi để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp. Bộ Nội vụ, với vai trò cơ quan chủ trì cam kết sẽ tăng cường điều phối và hỗ trợ chuyên môn để các địa phương triển khai chương trình hiệu quả nhất trong thời gian tới./.