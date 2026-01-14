Xây dựng hệ thống MTTQ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Hội nghị.



Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2025, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được xác định là: Hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương thức hành động sát yêu cầu thực tiễn của đất nước, nguyên vọng của nhân dân như định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: "đề ra mục tiêu gì" và "ai làm, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng gì, kết quả như thế nào".



Trong đó, 7 nhiệm vụ được đề ra gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng, vận hành bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam...



Năm 2025, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên đã thực hiện thành công sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Từ ngày 1/7/2025, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam 52 tỉnh, thành phố trong diện sáp nhập; quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam của 22 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập); quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đối với 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, hợp nhất.



Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 24/6/2025, của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tính đến ngày 31/12/2025, 100% số xã, phường và 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã hiệp thương, lựa chọn bầu 186.223 người tham gia Ủy ban; hiệp thương, giới thiệu cử 16.725 người tham gia Ban Thường trực, nhân sự Chủ tịch tham gia cấp ủy: Là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy là 3.206 đồng chí (trong đó 34 đồng chí là Phó Bí thư cấp ủy); là Ủy viên Ban Chấp hành 107 đồng chí (là Ủy viên Ban chấp hành đang trong diện quy hoạch Ủy viên Trung ương hoặc đang thực hiện quy trình để bổ sung Ban Thường vụ). Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đã hiệp thương cử ra được 4.021 Ủy viên Ủy ban; hiệp thương, giới thiệu cử 318 người tham gia Ban Thường trực. Trong đó: Chủ tịch có 30/34 đồng chí là Phó Bí thư tỉnh, thành ủy, Chủ tịch MTTQ; 4 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ (Bắc Ninh; Đà Nẵng; Hà Nội; Hà Tĩnh). Phó Chủ tịch 283 đồng chí, trong đó có 154/283 đồng chí Phó Chủ tịch là Trưởng của các tổ chức chính trị - xã hội.



Cũng trong năm 2025, công tác tuyên truyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được thực hiện ngày càng bài bản. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 6 cuộc phản biện, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện trên 2.530 nội dung giám sát và hơn 15.880 nội dung phản biện xã hội.



Hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước, hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đã vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng Nhà Đại đoàn kết tặng đồng bào nghèo, gia đình gặp khó khăn về nhà ở với tổng số 334.234 căn nhà trị giá gần 24.762 tỷ đồng, góp phần hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng theo mục tiêu của Nghị quyết Trung ương khóa XIII về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Công tác cứu trợ xã hội được thực hiện kịp thời. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra. Tính đến ngày 26/12/2025 hệ thống MTTQ Việt Nam toàn quốc đã vận động được trên 3.900 tỷ đồng, trong đó qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.271 tỷ đồng, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 10 đợt với kinh phí trên 834 tỷ đồng. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" được triển khai hiệu quả với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực. Đến nay cả nước đã có 79% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51% số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 12 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.../.