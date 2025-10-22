Tin tức
Xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long năng động về kinh tế, bền vững về môi trường
Sự kiện thể hiện mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Australia và Việt Nam trong việc hướng đến tương lai xanh, toàn diện, phù hợp với cam kết của hai Chính phủ trong Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Australia - Việt Nam.
Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp sản lượng lớn lúa gạo và thủy sản. Nơi đây có đất đai màu mỡ, nguồn lao động dồi dào. Thời gian qua, Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về nghiên cứu nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và giáo dục, các nhà khoa học, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển bền vững.
Tháng 8/2023, Australia công bố gói hỗ trợ trị giá 94,5 triệu AUD dành cho thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long - một nỗ lực toàn diện nhằm kết nối Chính phủ, giới khoa học và khu vực tư nhân. Hai năm qua, với khoản đầu tư 2,5 triệu AUD từ Chương trình nền tảng đối tác doanh nghiệp (BPP) góp phần giúp tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Điều này cho thấy những khoản đầu tư có định hướng, kết hợp đổi mới sáng tạo từ khu vực tư nhân và vai trò quản lý, mang lại những lợi ích lớn cho cộng đồng.
Theo bà Sarah Hooper, nỗ lực này là những viên gạch xây dựng nên một Đồng bằng sông Cửu Long năng động về kinh tế, bền vững về môi trường. Thành công của Chương trình BPP phản ánh câu chuyện hợp tác rộng lớn hơn giữa Australia và Việt Nam, trải dài trên các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, giáo dục.
Các diễn giả giới thiệu giải pháp tăng khả năng chống chịu thời tiết cho nông nghiệp bằng bảo hiểm tham số; nhân rộng mô hình nuôi tôm rừng ngập mặn thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long; tạo sinh kế bền vững thông qua cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu...
Theo Viện Chiến lược và Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mục tiêu phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt 4%/năm (2025) và tăng thêm trong những năm tiếp theo. Tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5-6%/năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 65 tỷ USD năm 2025 và hướng tới 100 tỷ USD năm 2030.
Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, xu hướng mới về phát triển nông nghiệp là chuyển từ tăng trưởng sản lượng sang giá trị và bền vững; số hóa nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó là hình thành hệ sinh thái kinh tế nông thôn, tăng cường liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.
Từ năm 2016, Chính phủ Australia đầu tư 9,4 triệu AUD thông qua BPP tại Việt Nam, hỗ trợ 16 quan hệ đối tác khu vực tư nhân giải quyết các thách thức về khí hậu, phát triển thị trường carbon bền vững và cải thiện sinh kế cho phụ nữ, người khuyết tật. Các quan hệ đối tác này huy động thêm 13,6 triệu AUD đồng tài trợ từ khu vực tư nhân./.