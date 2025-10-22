Xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long năng động về kinh tế, bền vững về môi trường

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sự kiện thể hiện mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Australia và Việt Nam trong việc hướng đến tương lai xanh, toàn diện, phù hợp với cam kết của hai Chính phủ trong Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Australia - Việt Nam.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp sản lượng lớn lúa gạo và thủy sản. Nơi đây có đất đai màu mỡ, nguồn lao động dồi dào. Thời gian qua, Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về nghiên cứu nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và giáo dục, các nhà khoa học, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển bền vững.

Tháng 8/2023, Australia công bố gói hỗ trợ trị giá 94,5 triệu AUD dành cho thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long - một nỗ lực toàn diện nhằm kết nối Chính phủ, giới khoa học và khu vực tư nhân. Hai năm qua, với khoản đầu tư 2,5 triệu AUD từ Chương trình nền tảng đối tác doanh nghiệp (BPP) góp phần giúp tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Điều này cho thấy những khoản đầu tư có định hướng, kết hợp đổi mới sáng tạo từ khu vực tư nhân và vai trò quản lý, mang lại những lợi ích lớn cho cộng đồng.

Theo bà Sarah Hooper, nỗ lực này là những viên gạch xây dựng nên một Đồng bằng sông Cửu Long năng động về kinh tế, bền vững về môi trường. Thành công của Chương trình BPP phản ánh câu chuyện hợp tác rộng lớn hơn giữa Australia và Việt Nam, trải dài trên các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, giáo dục.