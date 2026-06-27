Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vững bản lĩnh, giỏi chuyên môn, thích ứng chuyển đổi số

Dự Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi chiều 26/6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Sau một ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, 17 thí sinh xuất sắc đại diện cho 15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc phần thi soạn đề cương để tham gia phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần cầu thị, sáng tạo, nội dung các phần thi của thí sinh đã bám sát những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các thí sinh đều đã thể hiện kiến thức vững vàng, kỹ năng truyền đạt tốt, phong cách tự tin, thuyết phục, mang đậm dấu ấn cá nhân và bản sắc của nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Chính phủ như: Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đối ngoại, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, năng lượng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế nhà nước. Không chỉ thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng các văn kiện của Đảng, sự am hiểu thực tiễn và khả năng liên hệ, vận dụng nghị quyết vào từng lĩnh vực công tác cụ thể, nhiều thí sinh cho thấy phương pháp tiếp cận mới, nội dung phong phú, gắn lý luận với thực tiễn sinh động, sát với tình hình cơ sở, phản ánh rõ nhận thức, trách nhiệm và năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện, khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội thi thực sự trở thành diễn đàn sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu sắc; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu cho công tác tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải Nhất cho thí sinh Dương Nhật Hoàng, Báo cáo viên Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhì; 5 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các thí sinh; đồng thời lựa chọn 2 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất để tiếp tục bồi dưỡng, đại diện Đảng bộ Chính phủ tham gia Hội thi khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ kể từ khi được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới đối với công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn Đảng bộ.

Hội thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; xây dựng nền hành chính hiện đại, Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Chính phủ giữ vai trò đặc biệt quan trọng, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ là người truyền đạt nghị quyết, mà còn phải là người góp phần làm sáng tỏ những chủ trương lớn của Đảng; nội dung tuyên truyền phải thiết thực, có ý nghĩa, giải thích thấu đáo những vấn đề mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Quan trọng hơn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững; xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại; phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; tạo động lực mới để đất nước bứt phá vươn lên. Ở Đảng bộ Chính phủ, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ là người làm công tác tư tưởng mà còn là một sứ giả của đổi mới, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng đến với thực tiễn quản lý, điều hành của các bộ, ngành và đến với toàn xã hội.

Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, đây không chỉ là cơ hội thể hiện về kỹ năng thuyết trình hay nghiệp vụ tuyên truyền mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; là diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền; là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, gương mặt xuất sắc đại diện cho Đảng bộ Chính phủ tham gia Hội thi cấp Trung ương.

Thông qua Hội thi, Đảng ủy Chính phủ mong muốn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng vững vàng về bản lĩnh chính trị, sâu sắc về lý luận, nhạy bén với thực tiễn, thành thạo công nghệ số và giàu sức truyền cảm hứng. Mỗi bài dự thi không chỉ truyền tải đúng nội dung nghị quyết mà còn truyền được niềm tin, khát vọng và trách nhiệm hành động; góp phần đưa nghị quyết của Đảng từ văn kiện trở thành thực tiễn sinh động trong từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thành công của Hội thi sẽ tạo động lực mới, khí thế mới cho công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ Chính phủ; đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành những chương trình hành động cụ thể, những kết quả thiết thực trong từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới./.