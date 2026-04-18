Xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh : TTXVN phát

Qua 5 năm thực hiện Kết luận 21 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân khu có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng được giữ vững. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hằng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, kiểm tra nhận thức chính trị; có trên 85% đạt khá, giỏi (trên 20% giỏi). Báo Quân khu, chuyên mục Quốc phòng toàn dân các tỉnh, thành phố tích cực đổi mới nội dung, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; trên 94% tổ chức đảng, 97% đảng viên, cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Các đơn vị phối hợp xây dựng tổ chức Đảng quân sự địa phương vững mạnh, 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ, chi ủy quân sự.

Quá trình thực hiện Kết luận 21 xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ” của Sư đoàn 330; “Chi bộ 3 tốt, 2 không” của Trường Quân sự Quân khu; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” của Lữ đoàn 962... Trình độ đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 98,93%. Công tác sĩ quan dự bị được duy trì nền nếp. Mô hình “Tết Quân - Dân”, “Tết Quân - Dân” trong đồng bào dân tộc Khmer được nhân rộng với tổng kinh phí trên 2.600 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Kết luận 21 gắn với thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác; xây dựng tác phong làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.