Xây dựng cơ sở đào tạo và nghiên cứu hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

* Thái Nguyên: Đưa vào sử dụng Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc hiện đại nhất vùng Đông Bắc
Lễ Khánh thành Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc đã diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những công trình y tế trọng điểm, thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.
Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt xây dựng với quy mô 5 tầng, 120 giường hồi sức tích cực tiêu chuẩn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 154 tỷ đồng, được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại hàng đầu, đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị chuyên sâu, đặc biệt trong các tình huống bệnh nặng, ngộ độc và dịch bệnh khẩn cấp.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định: “Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc là công trình y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Việc đưa trung tâm vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị ca bệnh nặng và ngộ độc tại chỗ; hạn chế tình trạng chuyển tuyến, đảm bảo người dân vùng sâu, vùng xa được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao”.
Thứ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong việc triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; đồng thời nhấn mạnh, Bộ Y tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để trung tâm hoạt động hiệu quả, trở thành mô hình mẫu về hồi sức tích cực chống độc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: “Sau khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ là tuyến phòng thủ vững chắc trong cứu chữa người bệnh nguy kịch và là hậu phương quan trọng cho phát triển đa chuyên ngành của bệnh viện”.
Với việc đưa vào sử dụng Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kỳ vọng sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; đồng thời nâng cao năng lực đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho tuyến dưới, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân nặng tại khu vực miền núi, trung du phía Bắc.
* Khởi công cơ sở đào tạo - nghiên cứu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa
Tại phường Nam Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức lễ khởi công dự án UEH Nexus Campus Nha Trang - Phân hiệu đào tạo, nghiên cứu mới tại Khánh Hòa.
Dự án UEH Nexus Campus Nha Trang được xây dựng trên khuôn viên rộng 2,1ha thuộc Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông (phường Nam Nha Trang) với tổng vốn đầu tư 294 tỷ đồng. Dự án được thiết kế với kiến trúc tối ưu - hiện đại - năng động - xanh và bền vững, với quy mô đào tạo 2.000 học viên, 90 chỗ làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhiều khu vực dành cho nghiên cứu, sáng tạo, kết nối cộng đồng. Khu ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho 376 học viên nội trú, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận tiện, gắn kết. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động cuối năm 2026.
UEH Nexus Campus Nha Trang sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ chính gồm: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng; nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp thực tiễn; kết nối mạng lưới học giả, sinh viên, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài các ngành thế mạnh của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (như: kinh tế, luật, logistics, du lịch, quy hoạch...), UEH Nexus Campus Nha Trang chú trọng đào tạo, nghiên cứu, kết nối quốc tế gắn với lợi thế của Khánh Hòa và tiềm năng của vùng như: kinh tế biển bền vững, quy hoạch không gian biển, công nghệ đại dương, vi mạch, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng. Các chương trình đào tạo, dự án nghiên cứu sẽ là các chương trình, dự án quốc tế của UEH hợp tác với các trường đại học tốp đầu, hiệp hội nghề nghiệp uy tín của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, châu Âu, Hàn Quốc...
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố hồ Chí Minh (UEH) cho biết: "Chúng tôi lựa chọn Khánh Hòa để xây dựng cơ sở mới mang sứ mệnh nơi hội tụ học giả và kết nối tri thức toàn cầu. Với sự đầu tư bài bản, hiện đại, đồng thời gắn kết chặt chẽ với đặc trưng kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng UEH Nexus Campus Nha Trang sẽ trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực then chốt gắn với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa nói riêng, cũng như vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung".
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Với uy tín học thuật hàng đầu, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang đến cho Khánh Hòa một cơ sở đào tạo và nghiên cứu hiện đại, đạt chuẩn quốc tế mà còn đóng vai trò cầu nối tri thức - công nghệ - sáng tạo giữa địa phương và thế giới. Theo đó, Khánh Hòa sẽ đón nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như: Kinh tế biển, công nghệ đại dương, đô thị thông minh, logistics, du lịch và chăm sóc sức khỏe cộng đồng…; qua đó, góp phần tạo nền tảng vững chắc để Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030".
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cam kết, địa phương sẽ đồng hành cùng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt tiến trình xây dựng dự án, từ khâu hỗ trợ thủ tục pháp lý, kết nối doanh nghiệp, xây dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, đến mở rộng hợp tác quốc tế. Với sự quyết tâm và đồng lòng của các bên, dự án UEH Nexus Campus Nha Trang sẽ xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả; sớm trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, là điểm hội tụ của đội ngũ tri thức, góp phần đưa Khánh Hòa phát triển, hội nhập mạnh mẽ và vươn tầm quốc tế.
Dịp này, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa./.