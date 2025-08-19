Xây dựng cơ sở đào tạo và nghiên cứu hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành Trung tâm hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

* Thái Nguyên: Đưa vào sử dụng Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc hiện đại nhất vùng Đông Bắc



Lễ Khánh thành Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc đã diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những công trình y tế trọng điểm, thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.



Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt xây dựng với quy mô 5 tầng, 120 giường hồi sức tích cực tiêu chuẩn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 154 tỷ đồng, được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại hàng đầu, đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị chuyên sâu, đặc biệt trong các tình huống bệnh nặng, ngộ độc và dịch bệnh khẩn cấp.



Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định: “Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc là công trình y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Việc đưa trung tâm vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị ca bệnh nặng và ngộ độc tại chỗ; hạn chế tình trạng chuyển tuyến, đảm bảo người dân vùng sâu, vùng xa được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao”.



Thứ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong việc triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; đồng thời nhấn mạnh, Bộ Y tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để trung tâm hoạt động hiệu quả, trở thành mô hình mẫu về hồi sức tích cực chống độc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Theo ông Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: “Sau khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ là tuyến phòng thủ vững chắc trong cứu chữa người bệnh nguy kịch và là hậu phương quan trọng cho phát triển đa chuyên ngành của bệnh viện”.



Với việc đưa vào sử dụng Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kỳ vọng sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; đồng thời nâng cao năng lực đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho tuyến dưới, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân nặng tại khu vực miền núi, trung du phía Bắc.