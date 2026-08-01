Xây dựng cơ chế "ba nhà", đưa doanh nghiệp vào trung tâm đổi mới sáng tạo

Đại diện của "3 Nhà" tham gia chủ trì Hội thảo. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng hoạt động nghiên cứu khoa học gắn trực tiếp với nhu cầu thị trường và giải quyết các bài toán phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển sản xuất hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ đạt hiệu quả khi hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đặt ra nhu cầu, bài toán thực tiễn; các trường đại học, viện nghiên cứu và nhà khoa học nghiên cứu, chuyển giao giải pháp; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo cơ chế, kết nối nguồn lực và hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

150 đại biểu đại diện cho các Hội khoa học và kỹ thuật, hiệp hội ngành nghề; các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu… tham gia Hội thảo. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh xây dựng Mạng lưới đổi mới sáng tạo, hình thành cơ sở dữ liệu chuyên gia và hằng năm công bố danh mục các bài toán khoa học, công nghệ để kết nối nghiên cứu với sản xuất. Mục tiêu của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2027 sẽ hỗ trợ ít nhất 20 nhiệm vụ nghiên cứu, 20 hợp đồng chuyển giao công nghệ, 30 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đồng thời hình thành ít nhất 3 mô hình hợp tác điển hình giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trình bày 12 tham luận và hàng chục ý kiến, đóng góp. Điển hình là đại diện Trường Đại học Đà Lạt với tham luận “Phát triển năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp đáp ứng sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng”; đại diện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tham luận “Mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm và hàm ý vận dụng tại Lâm Đồng”. Bà Lê Thị Sửu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn đại diện cho các doanh nghiệp có tham luận “Thực tiễn đổi mới công nghệ trong chế biến thực phẩm; nhu cầu bảo quản, chế biến, phát triển sản phẩm mới…”.

Tại Hội thảo, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình bày dự thảo “Kế hoạch triển khai cơ chế phối hợp Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030”. Điểm nhấn của Kế hoạch này là thay vì nghiên cứu theo hướng hàn lâm, thiếu đầu ra, tỉnh sẽ chuyển sang cơ chế "đồng sáng tạo", trong đó doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu đề xuất bài toán, đặt hàng nghiên cứu, bố trí nguồn lực đối ứng, tiếp nhận và thương mại hóa kết quả. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, ban hành chính sách và điều phối nguồn lực; các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học công nghệ tập trung cung cấp tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Mọi hoạt động hợp tác đều lấy hiệu quả ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm và giá trị kinh tế - xã hội làm thước đo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai cơ chế đặt hàng nghiên cứu theo nhu cầu doanh nghiệp; ưu tiên công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, AI, IoT, truy xuất nguồn gốc, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn; khuyến khích doanh nghiệp thành lập bộ phận nghiên cứu - phát triển (R&D), hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off), phát triển mạng lưới cố vấn, quỹ đầu tư và các câu lạc bộ cựu sinh viên - doanh nhân để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Theo lộ trình, năm 2026, Lâm Đồng sẽ hoàn thiện đầu mối điều phối, ban hành quy chế hoạt động của Mạng lưới đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố danh mục bài toán khoa học, công nghệ. Giai đoạn 2027-2028 tập trung triển khai các mô hình hợp tác, chuyển giao công nghệ; đến giai đoạn 2029-2030 sẽ đánh giá, nhân rộng mô hình hiệu quả, tạo nền tảng đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…/.