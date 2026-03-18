Xây dựng các sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị nông sản của địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt tặng quà cho Bí thư Đảng ủy 6 xã tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn; công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các công việc sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, các xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tận dụng, lồng ghép nhiều nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngân sách, vốn vay ưu đãi, nguồn hỗ trợ riêng cho các xã vùng cao, biên giới. Các xã đã phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và duy trì, mở rộng nhiều loại cây ăn quả đạt 12.500 ha, sản lượng hơn 100.000 tấn mỗi năm. Xây dựng 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: Vùng mận xã Phiêng Khoài, vùng nhãn xã Lóng Phiêng và vùng xoài xã Chiềng Hặc, tổng diện tích hơn 1.000 ha. Ngoài ra, tư duy sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong vùng có bước chuyển rõ nét, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; hình thành nhiều hợp tác xã tiêu biểu trong liên kết tiêu thụ nông sản… công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động được triển khai tích cực.

Các xã kiến nghị tỉnh Sơn La quan tâm, ban hành các chính sách hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ nông sản, định hướng phát triển vùng nguyên liệu, vùng cây ăn quả; tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ; xem xét ưu tiên bố trí nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 tạo điều kiện để các xã sớm hoàn thiện các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã kiến nghị nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên bản; mở rộng hệ thống cáp quang đến các bản vùng sâu, vùng xa; tăng cường lắp đặt, xây dựng trạm phát sóng 4G/5G tại những khu vực còn yếu, phục vụ công tác chuyển đổi số...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm ghi nhận những nỗ lực của các xã trong vận hành tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thời gian qua; đồng thời, biểu dương các xã trong công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu, các xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kịp thời cập nhật, bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các xã bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả; tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã theo quy định; kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp xã khóa mới.

Cùng với đó, các xã cần tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị nông sản của địa phương; rà soát các dự án, công trình cần thiết phải đầu tư trên địa bàn để kịp thời đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Các xã tăng cường nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại; duy trì, củng cố mối quan hệ với các tỉnh, huyện biên giới thuộc nước Lào. Các xã cần khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng trường nội trú liên cấp trên địa bàn./.