Xanh lại những vườn cây, chuẩn bị đón Tết đủ đầy

* Hồi sinh sau bão

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong những ngày cuối năm, chúng tôi trở lại xã Phúc Hòa – địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11. Trên những bức tường nhà, thân cây vẫn hằn in vệt nước lũ, nhưng sự hồi sinh đang diễn ra từng ngày ở mảnh đất này.

Tại thôn Trung, xã Phúc Hòa, sau khi bão lũ rút đi, màu xanh đang dần phủ trở lại khắp các khu vườn, cánh đồng. Những luống ổi từng bị nước đục nhấn chìm nay đã bật lên chồi non, lá mới. Tiếng máy bơm, tiếng cuốc xẻng, bước chân người nông dân rộn ràng khắp các vườn cây, mang theo khí thế lao động khẩn trương và niềm tin vào một mùa vụ mới. Dù thiệt hại vẫn còn hiện hữu, song sự sống vẫn đang nảy mầm, minh chứng cho tinh thần không khuất phục trước thiên tai của người dân.

Diện tích ổi được trồng lại sau bão đang sinh trưởng tốt, dự kiến giữa năm 2026 sẽ cho thu lứa quả đầu tiên. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Chị Đàm Thị Hằng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trung cho biết, bão số 11 đã khiến toàn thôn có 17,8 ha ổi bị ngập úng, nhiều khu vực ngập trắng cả vườn, mức thiệt hại ước khoảng 70%. Ngay sau khi nước rút, bà con trong thôn đã khẩn trương tiêu úng, cải tạo đất, bón kích rễ để cứu cây. Với những diện tích không thể phục hồi, người dân chủ động chặt bỏ cây cũ, nhanh chóng trồng thay thế bằng cây giống mới, quyết tâm không để đất bỏ hoang.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thực, thôn Trung là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng. Với gần 0,5 ha ổi, toàn bộ diện tích vườn của gia đình ông bị ngập trắng gần một tuần. Ông Thực chia sẻ: “Lúc đó nhìn cả vườn cây ngập trong nước mà xót ruột lắm, nhưng chỉ biết mong nước rút nhanh để cây không chết. Ngay khi nước rút, gia đình tôi lập tức bón kích rễ, bón phân, tập trung chăm sóc với hy vọng vớt vát được phần nào.” Tuy nhiên, hơn 0,1 ha ổi mới trồng khoảng 5 tháng, chuẩn bị cho thu hoạch đã bị chết hoàn toàn, buộc gia đình phải trồng lại từ đầu.

Theo ông Thực, những năm trước, vào vụ gần Tết, trung bình cứ 5–6 ngày gia đình thu được khoảng 2 tạ ổi, tổng sản lượng cả năm đạt gần 18 tấn. Sau đợt ngập úng kéo dài, cây ổi suy yếu, mỗi đợt thu hiện chỉ đạt chưa đến 1 tạ. Hiện gia đình ông đã trồng lại toàn bộ diện tích ổi bị chết. Những cây ổi non đang sinh trưởng tốt, dự kiến giữa năm 2026 sẽ cho thu lứa quả đầu tiên. Với những diện tích còn lại, gia đình đang tích cực chăm sóc; những lứa quả đầu tiên sau bão đã sắp đến ngày thu hoạch, trong khi các chùm quả non tiếp tục lớn lên nối tiếp nhau, báo hiệu cây trái hồi sinh sau thiên tai.

Dù sản lượng ổi sụt giảm đáng kể, nhưng bù lại, giá ổi thời điểm này tăng cao so với mọi năm, phần nào giúp người trồng ổi giảm bớt khó khăn. “Hiện giá ổi khoảng 20 nghìn đồng/kg, nhờ vậy gia đình tôi cũng có điều kiện đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn,” ông Thực chia sẻ.

Người dân chăm sóc diện tích cây trồng sau bão với hi vọng đón vụ mới năng suất. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Tại thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa – địa phương có diện tích vải sớm lớn, trên các sườn đồi, vải thiều cũng kịp hồi sức. Những hình ảnh cây vải khô héo, vàng úa, bám đầy bùn đất sau bão đã dần được thay thế bằng những tán lá non đan xen, tạo nên gam xanh mướt, xua tan cảm giác hoang tàn.

Anh Ngô Văn Nghĩa, Trưởng thôn Quất Du 2 cho biết, toàn thôn có khoảng 30 ha vải sớm, trong đó gần 30% diện tích vải trồng ở vùng ruộng thấp và sườn đồi bị ngập tới ngọn cây gần 10 ngày. Ngập úng kéo dài khiến bộ rễ cây bị tổn thương, lại rơi đúng thời điểm phân hóa mầm hoa, nên sản lượng vải năm nay dự báo sẽ giảm. Tuy nhiên, phần lớn diện tích vải là cây lâu năm, có sức chống chịu tốt, nên ngay khi nước rút, bà con đã khẩn trương khử chua đất, bón kích rễ, chăm sóc để cứu cây. Do năm nay thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, rét ít khiến khoảng 30% diện tích vải bật lộc non, ảnh hưởng đến năng suất, nhưng người dân vẫn kiên trì bám vườn, cắt tỉa lộc, chăm sóc từng gốc cây với mong muốn giữ lại vụ quả tốt nhất có thể.

* Khôi phục sinh kế, chuẩn bị đón Tết

Phúc Hòa là địa phương có diện tích cây trồng lớn, với 74 ha sâm Nam núi Dành, 178 ha ổi (sản lượng bình quân trên 8 nghìn tấn/năm) và 858 ha vải thiều (sản lượng khoảng 13 nghìn tấn). Địa phương có sông Thương chảy qua, nên bão số 11 đã gây thiệt hại nặng nề, toàn xã có trên 191 ha cây ăn quả bị ngập; nhiều diện tích lúa, hoa màu, thủy sản, đường giao thông, cầu cống bị hư hại, ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa Nguyễn Biên Thùy, xác định khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất là nhiệm vụ cấp bách, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng thôn, tập trung xử lý các vấn đề trọng tâm như tiêu úng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân khôi phục sinh kế.

Các thôn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, trường học, khu công cộng. Công tác phun tiêu độc, khử trùng tại khu dân cư, khu chăn nuôi, bãi rác, hệ thống kênh mương được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xã chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ diện tích cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại, làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ. Hiện xã đã đề xuất tỉnh hỗ trợ khoảng 23 tỷ đồng để giúp người dân khắc phục thiệt hại về cây trồng vật nuôi. Đồng thời, cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống đồng ruộng, vườn cây hướng dẫn cải tạo đất, chăm sóc cây trồng sau ngập úng, tổ chức sản xuất vụ Đông đúng khung thời vụ; tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, giúp người dân yên tâm khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an, Quân sự xã phối hợp hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản, vật nuôi về nơi an toàn; các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa, thăm hỏi, động viên các gia đình khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa Nguyễn Biên Thùy cho biết: “Bão số 11 gây thiệt hại lớn, song với sự chỉ đạo kịp thời của cấp trên, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của nhân dân, đến nay công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn xã đã đạt kết quả tích cực. Đời sống người dân từng bước ổn định, sản xuất nông nghiệp đang dần phục hồi. Thời gian tới, xã tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định sinh kế lâu dài. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong không khí đầm ấm, an toàn và đủ đầy.