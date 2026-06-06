Xăng E10 chính thức “phủ kín” thị trường bán lẻ Quảng Ngãi

Toàn tỉnh hiện có 365 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Nguồn cung xăng dầu trên địa bàn chủ yếu do 7 thương nhân đầu mối, phân phối đảm nhiệm, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí PVOIL Miền Trung (Chi nhánh Quảng Ngãi và Chi nhánh Kon Tum), Công ty cổ phần Đầu tư Nam Phúc (Chi nhánh Quảng Ngãi và Chi nhánh Kon Tum), Công ty cổ phần Xăng dầu thương mại Sông Trà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải xăng dầu Vạn Lợi.

Các thương nhân đầu mối, phân phối xăng E10 RON 95 chấp hành nghiêm việc kiểm tra chất lượng đầu vào, đầu ra sản phẩm trong suốt quá trình kinh doanh. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Theo ông Kiều Văn Dũng, trong ngày đầu triển khai bán xăng E10 (30/4/2026), sản lượng tiêu thụ mặt hàng này thấp hơn khoảng 5 - 10% so với xăng RON 95 truyền thống. Nguyên nhân chủ yếu do phần lớn phương tiện của người dân vẫn còn sử dụng lượng xăng RON 95 tồn trong bình nhiên liệu nên chưa phát sinh nhu cầu chuyển đổi sang xăng E10. Bên cạnh đó, thời điểm triển khai xăng E10 trùng với giai đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đưa vào khai thác, khiến lưu lượng phương tiện lưu thông qua địa bàn giảm, kéo theo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sụt giảm so với trước.

Tuy nhiên, đến nay, khi lượng xăng RON 95 còn tồn trong các phương tiện dần được sử dụng hết, nhu cầu tiêu thụ xăng E10 đã tăng trở lại và đang từng bước đạt mức tương đương với sản lượng tiêu thụ xăng khoáng RON 95 trước đây.

Ở góc độ phân phối, ông Tạ Hoàng Anh Trung, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Quảng Ngãi cho hay, đến nay đơn vị đã hoàn tất triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95 trên toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc cùng các thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, bảo đảm nguồn cung thông suốt, phục vụ nhu cầu thị trường.

Ông Trung cho biết thêm, nhìn chung hoạt động kinh doanh xăng E10 RON 95 tương đối ổn định, thị trường bước đầu đón nhận tích cực đối với dòng nhiên liệu sinh học này. Sản lượng tiêu thụ bình quân ước đạt khoảng 300m3/ngày.

Với vai trò là người tiêu dùng, ông Trương Thanh An (53 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) đánh giá, sau thời gian chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 RON95, xe máy của ông vận hành ổn định, êm ái và chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nên khá yên tâm.

Trong nội dung báo cáo số 2969/BSR-PTKD của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ, nhu cầu nhận xăng E10 RON95 trong tháng 5/2026 và các tháng tiếp theo tại BSR dao động từ khoảng 50.000 - 70.000m3. Để chuẩn bị tốt nguồn cung, BSR sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch kinh doanh và điều kiện thương mại với các khách hàng trên cơ sở nhu cầu thực tế và khả năng cung ứng.

BSR còn chủ động làm việc với các thương nhân đầu mối để khảo sát, xác định nhu cầu tiêu thụ xăng sinh học trong năm 2026 và sẵn sàng cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu dựa trên cơ sở bám sát lộ trình của Chính phủ và định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước.

Cụ thể, đối với xuất bán tại Nhà máy, BSR sẽ cung cấp trực tiếp xăng sinh học E10 RON95 bằng đường bộ thay cho sản lượng xăng khoáng RON95; đồng thời cung cấp bằng đường thủy cho khách hàng có nhu cầu. Đơn vị còn triển khai dịch vụ thuê kho pha chế, xuất bán xăng E10 RON95 cho khách hàng ngoài phạm vi Nhà máy...; phối trộn, pha chế xăng nền/ xăng E10 RON95 xuất bán cho khách hàng có nhu cầu tại thị trường mục tiêu, góp phần tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

"UBND tỉnh Quảng Ngãi cần xem xét quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu sắn tập trung gắn với Nhà máy, đảm bảo nguồn cung Ethanol (E100) trong nước ổn định cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu E100 nhằm bù đắp thiếu hụt trong giai đoạn chuyển đổi. Tỉnh cũng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy sử dụng xăng sinh học cũng như các giải pháp về truyền thông, giá bán và hệ thống phân phối để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm..."- Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng kiến nghị.

Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Kiều Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Chi cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc chú trọng kiểm tra các hành vi kinh doanh xăng dầu không đúng chủng loại theo lộ trình quy định; không thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá bán, thông tin chỉ dẫn và chủng loại nhiên liệu tại cột bơm; hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.../.