Xã hội hóa phát triển phong trào bơi toàn dân

Trình diễn các kiểu bơi cơ bản. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tân Anh nhấn mạnh, bơi lội không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất mà còn là kỹ năng sinh tồn thiết yếu đối với mỗi người dân, đặc biệt trẻ em và thanh, thiếu niên. Trước thực trạng hàng năm toàn tỉnh vẫn ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em bị đuối nước, trong đó, nhiều vụ việc xảy ra dịp nghỉ hè, tại ao, hồ, sông, suối hoặc khu vực không có người giám sát, yêu cầu phải phổ cập kỹ năng bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em là vô cùng cấp thiết, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đề nghị, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống đuối nước; phát triển phong trào tập luyện môn bơi trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường xã hội hóa, huy động tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư cơ sở vật chất, mở lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước. Cùng với đó là tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành để bảo đảm ngày càng nhiều trẻ em được học bơi, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn.

Là địa phương có sông Đào chảy qua cùng hệ thống sông, hồ, kênh mương phân bố dày đặc, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước được phường Nam Định xác định là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Định Phạm Xuân Thụ cho biết, nhằm từng bước hình thành thói quen học bơi, trang bị kỹ năng bơi và phòng tránh đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em, bên cạnh công tác tuyên truyền, phường đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học bơi. Phường khuyến khích các cơ sở dạy bơi trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ, giảm học phí cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để mọi trẻ em đều có cơ hội học bơi, thực hành kỹ năng an toàn.

Nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước, tháng 5/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, có 90% học sinh được dạy kiến thức và thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước; tối thiểu 20% trường tiểu học, trung học cơ sở, 15% trường trung học phổ thông có bể bơi (cố định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả, 70% xã, phường có ít nhất một bể bơi phục vụ việc dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Để đạt mục tiêu, tỉnh từng bước đầu tư xây dựng và duy trì hiệu quả hệ thống bể bơi tại các xã, phường, trường học và cộng đồng; bố trí kinh phí thường xuyên bảo đảm hoạt động, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác bể bơi. Việc triển khai gắn với tổ chức các chương trình, đề án, nguồn vốn hiện có nhằm nâng cao hiệu quả dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em và học sinh…/.