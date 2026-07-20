World Cup 2026: Thắng xứng đáng, Tây Ban Nha lên ngôi vương

Giây phút đăng quang vô địch World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha, lần thứ 2 trong lịch sử. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu với khả năng luân chuyển bóng xuất sắc như thường lệ, đặc biệt ở khu vực giữa sân, nhưng cũng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt dù có một vài lần xâm nhập vòng cấm Argentina và có 3 cú sút trúng đích.

Trong khi đó, các nhà đương kim vô địch chủ động nhường thế trận và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công, tuy nhiên hàng thủ Tây Ban Nha vẫn chơi kín kẽ, dù thủ môn Unai Simon phải hơn một lần băng ra ngoài vòng cấm để đón chặn từ xa đường tấn công tiềm năng của Argentina. Phút 44, Argentina tổn thất lực lượng khi trung vệ Lisandro Martínez – người nhận thẻ vàng duy nhất trong hiệp 1 – bị chấn thương và buộc phải ra sân để Nicolás Otamendi thay thế.

Ngay đầu hiệp 2, Argentina đã đưa tiền vệ Leandro Paredes vào thay cầy thủ chạy cánh Nico González nhằm tăng cường sức mạnh giữa sân, tuy nhiên thế trận trong nửa đầu hiệp 2 vẫn không có nhiều thay đổi và Tây Ban Nha tiếp tục nắm quyền chủ động với khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và dần tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Sau quãng nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2, Argentina đã sử dụng hết cả 5 quyền thay người, trong đó buộc phải thay cả trung vệ đá chính còn lại là Cristian Romero cũng vì lý do chấn thương.

Phút bù giờ thứ 3, Argentina bị thiệt quân khi tiền vệ Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng với trung vệ Pau Cubarsí của Tây Ban Nha. Các cầu thủ “xứ sở bò tót” càng gia tăng sức ép tới nghẹt thở nhưng vẫn chưa thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức, buộc 2 đội bước vào hiệp phụ.

Các chân sút của Tây Ban Nha tiếp tục thất bại trước màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Emiliano Martínez trong hiệp phụ thứ nhất. Nhưng ngay phút thứ 2 của hiệp phụ thứ 2, tiền đạo vào sân thay người Ferran Torres sút tung nóc lưới sau pha đánh đầu trả bóng ngược của Nico Williams, một cầu thủ vào sân thay người khác. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Barcelona tại World Cup 2026 và là cú dứt điểm thứ 20 của Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Khoảnh khắc bùng nổ của Ferran Torres! Người hùng Tây Ban Nha ăn mừng sau pha lập công làm tung lưới tuyển Argentina. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thời gian còn lại, các cầu thủ Argentina – vua ngược dòng của World Cup năm nay – vùng lên tấn công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của mình trong trận chung kết, nhưng trong thế thiếu người và trước một bậc thầy kiểm soát bóng như Tây Ban Nha, các “vũ công tango” đã không thể tái hiện kỳ tích như trước Ai Cập và Anh.

Tây Ban Nha xứng đáng trở thành tân vương của bóng đá thế giới với màn trình diễn thuyết phục xuyên suốt giải đấu, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp, cũng như chiến thắng đối thủ sừng sỏ nhất trong trận đấu cuối cùng với thế trận áp đảo./.