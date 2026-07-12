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World Cup 2026: Argentina vượt qua Thụy Sĩ sau hiệp phụ, giành vé vào bán kết
Có thể thấy, đây là trận đấu tiếp theo cho thấy bản lĩnh của Argentina ở vòng đấu loại trực tiếp. Sau những chiến thắng nhọc nhằn trước Cabo Verde và Ai Cập, đội bóng của HLV Lionel Scaloni một lần nữa vượt qua thử thách bằng sự lì lợm và khả năng tạo khác biệt trong thời điểm quyết định. Báo chí nhận định Argentina vẫn đang duy trì hành trình bảo vệ chức vô địch dù liên tiếp phải trải qua những trận đấu đầy khó khăn.
Trong khi đó, Thụy Sĩ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công hiệu quả. Tuy nhiên, việc mất người sau chiếc thẻ đỏ của Embolo khiến đội bóng châu Âu không thể duy trì thế trận trước sức ép ngày càng lớn của Argentina trong hiệp phụ. Julián Álvarez là người tạo nên khác biệt với bàn thắng quyết định, trong khi Emiliano Martínez tiếp tục có nhiều pha cứu thua quan trọng và Messi dù không ghi bàn vẫn để lại dấu ấn với một pha kiến tạo cùng nhiều đường chuyền mở ra cơ hội.
Trang Bavarian Football Works chấm Julián Álvarez là cầu thủ xuất sắc nhất trận, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của Mac Allister ở cả khâu ghi bàn lẫn điều tiết tuyến giữa. Thủ môn Emiliano Martínez cũng được khen ngợi nhờ những pha cản phá quan trọng, còn Messi tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Argentina dù chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của anh đã khép lại.
Với chiến thắng này, Argentina lọt vào bán kết và sẽ gặp Anh trong cuộc đọ sức được chờ đợi giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026./.