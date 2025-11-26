WISE HCMC+ 2025 - Bệ phóng cho những sáng tạo đột phá về khoa học và công nghệ

Toàn cảnh lễ khai mạc WISE HCMC+ 2025. WISE HCMC+ 2025 không chỉ mang đến những không gian trưng bày giàu tính khám phá, mà còn mở ra cánh cửa kết nối cho startup tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác chiến lược. Đây cũng là nơi cộng đồng yêu công nghệ trải nghiệm các xu hướng mới nhất của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ khai mạc WISE HCMC+ 2025.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Thành phố đang tiên phong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. “TP. Hồ Chí Minh đã và đang đổi mới tư duy, xây dựng thể chế đi trước, khuyến khích sáng tạo, thử nghiệm mô hình mới và phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người. Đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh”, bà Thúy khẳng định. Thành phố đặt mục tiêu đến giai đoạn 2025–2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, với kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP và chi cho R&D đạt từ 2–3% GRDP.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, chia sẻ định hướng phát triển khoa học – công nghệ của thành phố.

Các đối tác nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại WISE HCMC+ 2025.

Ở góc độ quản lý ngành, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh, cho biết hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố hiện là năng động nhất cả nước, thu hút gần một nửa số startup Việt Nam và là nơi đặt trụ sở của ba kỳ lân công nghệ: VNG, MoMo và Sky Mavis. Trên bản đồ quốc tế, Global Startup Ecosystem Index xếp TP. Hồ Chí Minh ở vị trí 111 năm 2024 và 110 năm 2025, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu cả nước.

Ông nhấn mạnh WISE HCMC+ 2025 không chỉ là nơi hội tụ gần 200 gian công nghệ, hàng trăm startup, các cuộc thi AI Hackathon hay các phiên đối thoại chính sách cấp cao; mà quan trọng hơn, đây sẽ là “điểm hẹn thường niên của tư duy đổi mới, nơi cái mới nảy mầm, nơi ý tưởng được chắp cánh và nơi khát vọng được lan tỏa”.

Khoảnh khắc khai mạc WISE HCMC+ 2025.

Du khách trải nghiệm các thiết bị công nghệ thông minh tại sự kiện.

Thiết bị y tế hiện đại đo độ nhờn da mặt, ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực y tế thẩm mỹ.

Giải pháp công nghệ nhận diện căn cước được giới thiệu tại WISE HCMC+ 2025.

Ứng dụng IoT LOTODA trong mô hình sản xuất thông minh.

Tuần lễ WISE HCMC+ 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 28 - 11 với hơn 15 sự kiện nổi bật: kết nối hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết nối đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp; trưng bày và lan tỏa mô hình - giải pháp công nghệ./.