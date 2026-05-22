WHO ghi nhận thành quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá

Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận để ghi nhận những đóng góp và thành quả của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật, truyền thông nâng cao nhận thức và triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời gian qua.

Còn tại phiên họp toàn thể, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đã có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức y tế toàn cầu đang ngày càng gia tăng, bao gồm các dịch bệnh mới nổi, biến đổi khí hậu và gánh nặng bệnh không lây nhiễm. Việt Nam khẳng định y tế toàn cầu không còn là vấn đề riêng của từng quốc gia mà đòi hỏi sự đoàn kết và hành động chung của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh ba ưu tiên trọng tâm. Thứ nhất, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và củng cố hệ thống y tế cơ sở nhằm bảo đảm mọi người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận các dịch vụ y tế toàn diện và có chất lượng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Thứ hai, thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu thông qua xây dựng một cấu trúc y tế công bằng hơn, tăng cường chia sẻ trách nhiệm, minh bạch dữ liệu và bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với vaccine, thuốc điều trị và các sản phẩm y tế theo tinh thần bản Thỏa thuận Đại dịch của WHO.Thứ ba, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe; Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống y tế nhằm thích ứng và giảm thiểu các nguy cơ do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, bên cạnh đó khẳng định "định hình lại y tế toàn cầu" không chỉ là thay đổi các khuôn khổ pháp lý mà còn là thay đổi tư duy, chuyển từ ứng phó bị động sang phòng ngừa chủ động, từ cạnh tranh sang hợp tác. Việt Nam cam kết tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các quốc gia, tổ chức quốc tế nhằm xây dựng một hệ thống y tế toàn cầu an toàn, công bằng và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các thách thức trong tương lai.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà và đoàn Bộ Y tế đã chủ động gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Bộ Y tế của các nước như Cuba, Malaysia, Lào, Nhật Bản và một số tổ chức phi Chính phủ (NGO), doanh nghiệp để chia sẻ, trao đổi, thúc đẩy hợp tác y tế trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có kinh nghiệm./.