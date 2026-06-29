Vượt nắng mưa, tăng tốc xây trường nội trú liên cấp vùng biên

Công trường trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê trong giai đoạn nước rút. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1) có tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học. Đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 61% giá trị hợp đồng, giá trị giải ngân đạt hơn 73 tỷ đồng, tương đương 52% tổng mức đầu tư. Hiện công trường duy trì 161 cán bộ, kỹ sư và công nhân, trong đó có 154 công nhân trực tiếp thi công. Để bù tiến độ, nhà thầu bố trí làm việc cả ban ngày và ban đêm. Nhiều cấu kiện như cửa đi, cửa sổ, xà gồ mái đã được gia công hoàn chỉnh tại xưởng và sẵn sàng lắp đặt khi các hạng mục đủ điều kiện.

Công nhân thi công khuôn viên, sân trường. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Tiền, Chỉ huy trưởng Công ty FCI Việt Nam cho biết, đơn vị đang huy động khoảng 150 công nhân, tổ chức thi công 3 ca mỗi ngày với mục tiêu hoàn thành cơ bản các hạng mục trước ngày 30/8, kịp phục vụ năm học mới. Thời tiết nắng nóng, mưa thất thường cùng giá vật liệu xây dựng tăng cao là những khó khăn lớn trong quá trình thi công. Để hạn chế ảnh hưởng, nhà thầu đã chủ động chuẩn bị nguồn vật tư, điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp với điều kiện thời tiết. Công nhân bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng, nghỉ vào thời điểm nắng gắt, sau đó tiếp tục thi công từ chiều đến khuya. Đến nay, ba khối nhà học chính đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục ốp lát, sơn bả, hoàn thiện khuôn viên đang được triển khai đồng loạt. Riêng khu nhà ăn do được bàn giao mặt bằng muộn nên chậm hơn kế hoạch, nhà thầu đang tập trung nhân lực và thiết bị để bù tiến độ.

“Trong tuần này chúng tôi tiếp tục huy động nhân công từ các tỉnh phía Bắc. Dự kiến sẽ có trên 200 công nhân để triển khai đồng loạt các hạng mục còn lại”, ông Nguyễn Văn Tiền cho biết thêm.

Tại công trường Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê (xã Hương Khê), hơn 220 cán bộ, kỹ sư và công nhân đang chia thành nhiều tổ, triển khai đồng loạt từ khối lớp học, nhà bộ môn đến sân trường và hệ thống thoát nước. Theo ông Lê Văn Phòng, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Cơ giới xây lắp (MCS), nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ phương án cho giai đoạn nước rút. Đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch thi công theo điều kiện thời tiết. Những công việc ngoài trời được ưu tiên thực hiện vào sáng sớm và cuối buổi chiều. Khi mưa hoặc nắng gắt, các tổ đội chuyển sang thi công trong các khối nhà đã có mái che nhằm hạn chế thời gian gián đoạn. “Đối với khối lượng còn lại, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể, tiếp tục mở thêm các mũi thi công và kéo dài thời gian làm việc buổi tối từ 1,5 - 2,5 giờ để bảo đảm tiến độ mà vẫn giữ sức khỏe cho người lao động”.