Vương quốc Anh giúp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đô thị, hạ tầng và giao thông vận tải

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường và Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh Alex Smith ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị, xây dựng, hạ tầng và giao thông vận tải. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Tham dự và chứng kiến lễ ký có ông Matt Western, Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh tại Việt Nam; ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Theo Bản ghi nhớ được ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và bà Alex Smith, Tổng Lãnh sự ương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh ký kết, hai bên sẽ thắt chặt quan hệ hợp tác, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để tăng cường phối hợp trong lĩnh vực phát triển đô thị, xây dựng, hạ tầng và giao thông vận tải thông qua việc triển khai các chương trình, dự án cụ thể. Thỏa thuận cũng nhằm góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật, quản lý và thực hiện dự án của Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len sẽ tăng cường trao đổi thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cùng nhau nghiên cứu thực trạng, xúc tiến các chương trình, dự án và hoạt động kêu gọi hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực phát triển đô thị, xây dựng, hạ tầng, giao thông vận tải.



Cụ thể, hai bên hợp tác thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và thông minh thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch, quản lý đô thị thông minh; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) thông qua việc xây dựng chính sách về TOD, nghiên cứu phương án huy động tài chính, khung chiến lược, quy hoạch, cách thức tổ chức thực hiện, quản lý và vận hành TOD; nâng cao năng lực cho lãnh đạo và cán bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị.

Trong lĩnh vực hạ tầng, hợp tác tập trung vào trao đổi, hỗ trợ kinh nghiệm quy hoạch, quản lý, bảo trì, nâng cấp và khai thác; nghiên cứu giải pháp công nghệ, kỹ thuật tiên tiến; thu hút đầu tư và huy động nguồn lực cho dự án hạ tầng trọng điểm; nâng cao năng lực quản lý, vận hành công trình kỹ thuật.

Về giao thông vận tải, hai bên hợp tác phát triển hệ thống giao thông đô thị hiện đại, thông minh, bền vững; hợp tác ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực ngành đường sắt; chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch, quản lý, duy tu, bảo trì và nâng cấp; triển khai ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong các dự án giao thông, đường sắt đô thị; nghiên cứu, phát triển giải pháp giao thông thông minh và các loại hình vận tải công cộng hiện đại.

Tại lễ ký, ông Matt Western khẳng định thỏa thuận này là nền tảng cho hợp tác tương lai, thể hiện cam kết của Vương quốc Anh đối với hợp tác cấp Chính phủ và địa phương trong phát triển hạ tầng giao thông công cộng và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, mang tính hòa nhập cao. Vương quốc Anh cam kết đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm trong lập kế hoạch, huy động tài chính và hợp tác công tư, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam. Nghị sĩ Matt Western nhấn mạnh, Vương quốc Anh cam kết đồng hành, chia sẻ cùng các đối tác Việt Nam trong kinh nghiệp lập kế hoạch, huy động tài chính, hợp tác trong khu vực tư nhân phục vụ sự phát triển hạ tầng giao thông công cộng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, trên cơ sở hơn 50 năm quan hệ ngoại giao và 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là một trong những địa phương có nhiều đóng góp cho quan hệ hợp tác song phương. Ông Bùi Xuân Cường bày tỏ mong muốn Thành phố tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác từ Vương quốc Anh trong quá trình phát triển, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả./.