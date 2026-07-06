Vững vàng nơi tuyến đầu cực Nam Tổ quốc

Tại cụm đảo Hòn Khoai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Bia Khởi nghĩa Hòn Khoai, tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực tế các công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai; kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển trên đảo. Đồng thời nghe các đơn vị thi công và cơ quan chức năng báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn công trình, khắc phục thiên tai cũng như công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Qua khảo sát thực tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị, các lực lượng chức năng trên đảo cần đặc biệt quan tâm và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của đảo Hòn Khoai, lưu ý, các chiến lược quy hoạch và phát triển kinh tế biển tại đây phải luôn được đặt trong mối quan hệ hữu cơ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trên vùng biển Tây Nam.

Đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), đoàn công tác đã nghe đơn vị báo cáo toàn diện về tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, kết quả công tác đối ngoại Biên phòng cũng như những thuận lợi, khó khăn đặc thù khi thực hiện nhiệm vụ nơi đảo tiên tiêu của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó cùng những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, các lực lượng vũ trang cùng các kỹ sư, người lao động trên đảo đạt được thời gian qua.