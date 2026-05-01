Vũng Tàu đón gần 80.000 lượt khách ngày đầu nghỉ lễ

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các điểm du lịch biển ở phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng. Đến tối 30/4, lượng khách đổ về phường Vũng Tàu đạt gần 80.000 lượt người.
  Chiều 30/4, khi nắng dịu và thủy triều thấp, du khách đổ ra khu vực Bãi Sau để vui chơi, tắm biển, trải nghiệm các trò chơi biển. Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN  

Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tăng cao, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý bãi tắm và điểm tham quan công cộng. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không xảy ra các sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Bên cạnh việc đón khách, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh cũng được cơ quan chức năng đẩy mạnh. Đại diện lãnh đạo phường
Vũng Tàu cho biết, phường quyết tâm xây dựng môi trường du lịch văn minh và bảo vệ quyền lợi của du khách tối đa, thông qua việc tổ chức các đội kiểm tra liên ngành thường xuyên túc trực để xử lý kịp thời những vi phạm về giá cả hoặc hành vi chèo kéo, đảm bảo hình ảnh của địa phương trong mắt người dân và du khách.
Từ thực tiễn ngày đầu nghỉ lễ, phường Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp tục chú trọng việc phân luồng giao thông từ xa để tránh tình trạng ùn tắc cục bộ. Công tác phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ và các tổ chức đoàn thể đã phát huy hiệu quả cao trong việc hỗ trợ thông tin cho người dân cũng sẽ tiếp tục được tăng cường.
Trong những ngày tới của kỳ nghỉ lễ, địa phương duy trì 100% quân số trực chiến tại các khu vực trọng điểm và tăng cường công tác quản lý môi trường đô thị, không để xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi và giữ gìn cảnh quan sạch đẹp tại các bãi tắm. Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, đảm bảo kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn và trọn vẹn cho mọi du khách./.
 

Phát động thi đua "60 ngày đêm" đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không Cà Mau

Chiều 30/4, tại Cà Mau, Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ lễ phát động đợt thi đua cao điểm "60 ngày đêm lao động Quyết thắng" tại Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Tham dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư Lệnh Binh đoàn 12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, đại diện chủ đầu tư dự án Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.
