Vững nền tảng từ cơ sở, bứt phá trong mùa xuân mới

Thôn Tân Trào (xã Hưng Phú) có 56 đảng viên và 550 hộ dân, thực hiện Dự án Khu công nghiệp Hưng Phú các đảng viên trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích chủ trương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhờ đó trong thời gian ngắn, người dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đảng bộ Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng Công ty May 10) hiện có 3 chi bộ trực thuộc với 73 đảng viên, mỗi năm Xí nghiệp kết nạp từ 7-8 người lao động vào Đảng, công tác phát triển đảng tại Xí nghiệp gắn liền với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhờ sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân Thôn Tân Trào (xã Hưng Phú), Dự án Khu công nghiệp Hưng Phú được triển khai nhanh chóng.

Thôn Tân Trào, xã Hưng Phú là địa bàn có diện tích đất nông nghiệp thuộc diện giải phóng mặt bằng nhiều nhất để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Hưng Phú. Với người dân nơi đây, đất đai không chỉ là tài sản mà còn là tư liệu sản xuất gắn bó bao đời, là kế sinh nhai của cả gia đình. Bởi vậy, việc nhường lại ruộng đồng cho phát triển công nghiệp vì thế không tránh khỏi những băn khoăn, trăn trở.

Ông Bùi Bình Nhưỡng, Bí thư Chi bộ thôn Tân Trào cho biết, thôn có 56 đảng viên, 550 hộ dân. Ngay sau khi có chủ trương của Đảng ủy cấp trên về giải phóng mặt bằng, Chi ủy đã họp bàn, phân công cụ thể từng đảng viên phụ trách các nhóm hộ. Các đảng viên trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản, Chi bộ đặc biệt chú trọng công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ; phân tích cụ thể lợi ích lâu dài khi khu công nghiệp hình thành, mở ra cơ hội việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. Chính cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nói dân hiểu, làm dân tin đã tạo nên sự đồng thuận cao. Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã đồng tình bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hưng Phú cho biết, xã Hưng Phú được hợp nhất từ 3 xã Nam Hưng, Nam Phú, Nam Trung thuộc huyện Tiền Hải (cũ) với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 45 km2, gần 26.000 nhân khẩu; hơn 900 đảng viên và 33 tổ chức cơ sở đảng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định bộ máy theo tinh thần “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”, bắt tay ngay vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trên địa bàn xã hiện có nhiều dự án trọng điểm như: Tuyến đường bộ ven biển, Tuyến đường kết nối Khu Kinh tế Thái Bình, sân gôn Cồn Vành, Khu công nghiệp Hưng Phú, Khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt… Trong đó, Dự án Khu công nghiệp Hưng Phú là điểm sáng về tốc độ giải phóng mặt bằng. Nếu như thông thường phải mất đến cả năm để tuyên truyền, vận động nhân dân thì tại Hưng Phú, giai đoạn 1 chỉ mất 35 ngày để thu hồi 100ha của hơn 750 hộ dân; giai đoạn 2 mất 55 ngày thu hồi 109ha của hơn 600 hộ dân. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Chủ tịch UBND xã Hưng Phú nhấn mạnh, đằng sau “kỳ tích” ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò sâu sát, bám địa bàn của các chi bộ thôn. Ngay những ngày giáp Tết Bính Ngọ, UBND xã đã chi trả gần 29 tỷ đồng cho hơn 100 hộ dân có diện tích đất thu hồi phục vụ các tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình. Điều đáng nói, tất cả các hộ dân đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương vì sự phát triển chung.

Còn đối với người dân thôn Bương Hạ Đông (xã Ngọc Lâm), những ngày giáp Tết, người dân phấn khởi dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, trồng thêm hoa ven đường, đón mùa xuân mới trên chính con đường mà họ đã góp công, góp đất để dựng xây. Không khí Tết vì thế không chỉ rộn ràng bởi sắc xuân, mà còn bởi niềm tự hào và tin tưởng khi “ý Đảng, lòng dân” hòa chung trên mỗi bước đường quê hương đổi mới.

Bà Vũ Thị Kim Thoa, Bí thư Chi bộ thôn Bương Hạ Đông chia sẻ: Chi bộ thành lập từ năm 2011, hiện có 37 đảng viên. Thực hiện Thông báo kết luận số 220-TB/KL ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ (cũ), chi bộ đã họp bàn, phân công đảng viên trực tiếp xuống từng hộ dân tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích lâu dài của việc mở đường. Với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều đảng viên gương mẫu hiến đất, tháo dỡ công trình trên đất, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Mọi việc đều được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai, tự nguyện. Kết quả, 7 hộ gia đình đã tự nguyện hiến 210m² đất ở, trị giá trên 1,5 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường trục xã. Năm 2024, chi bộ tiếp tục vận động 8 hộ hiến đất và tài sản trên đất mở rộng mặt đường tỉnh 452 với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Chi bộ thôn Bương Hạ Đông vinh dự là Chi bộ đảng của tỉnh Hưng Yên dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào tháng 12/2025, qua đó khẳng định vai trò “cầu nối”, là nền tảng biến chủ trương thành hành động, là hạt nhân tạo đồng thuận, khiến những việc khó hóa dễ.

Mùa xuân đang về trên từng nẻo đường quê hương mang theo sắc cờ đỏ thắm và nhịp sống rộn ràng của một năm mới bắt đầu. Trên những tuyến đường vừa mở rộng, trong các khu công nghiệp đang dần định hình, trong mỗi phân xưởng tất bật hoàn thành những đơn hàng, niềm tin của nhân dân, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng càng được bồi đắp vững bền. Đó là nền tảng, sức mạnh nội sinh tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động để Hưng Yên bước vào năm mới với tâm thế tự tin, chủ động, tiếp tục bứt phá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc./.