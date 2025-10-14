Vùng lõi của Khu du lịch quốc gia Trà Cổ đón gần 1.000 khách du lịch MICE

Gần 1.000 khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) trong ngày 14/10/2025. Ảnh: TTXVN phát

Đây là dòng khách có địa vị quan trọng, có tầm ảnh hưởng, thu nhập cao, khả năng chi trả tốt, đến từ các tỉnh của Trung Quốc, tham gia hội thảo tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) và di chuyển, lưu trú tại Quảng Ninh 5 ngày 4 đêm tại các khách sạn hạng sang. Trong những năm gần đây, số lượng các đoàn khách MICE được các hãng lữ hành trong nước và quốc tế đưa đến Quảng Ninh ngày càng tăng, mở ra triển vọng mới về thu hút khách du lịch.

Chào đón đoàn khách du lịch, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 Đỗ Văn Tuấn đã tặng hoa, bày tỏ lòng mến khách, sự trân trọng đối với du khách quốc tế đã chọn Móng Cái, Quảng Ninh làm điểm đến, thể hiện tinh thần, thái độ tiếp đón thân thiện, trọng thị, chu đáo, nâng cao hình ảnh du lịch tỉnh Quảng Ninh trong mắt bạn bè quốc tế.

Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 trân trọng chúc đoàn có một chuyến đi vui vẻ, an toàn, ý nghĩa khi đến với mảnh đất Móng Cái, Quảng Ninh tươi đẹp. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để du khách làm thủ tục nhanh chóng. Các doanh nghiệp phục vụ chu đáo, chất lượng, đảm bảo mang đến sự hài lòng cho tất cả du khách.