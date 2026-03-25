Vùng đất trăm nghề triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO công nhận Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của tỉnh Bắc Ninh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; và Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp và du khách trong, ngoài tỉnh.

Tại lễ khai mạc, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: Bắc Ninh là vùng đất trăm nghề, nơi hội tụ nhiều làng nghề truyền thống lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trải qua thời gian, các làng nghề không chỉ được gìn giữ mà còn không ngừng đổi mới, phát triển, góp phần quan trọng vào đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông qua triển lãm, Bắc Ninh mong muốn tôn vinh giá trị độc đáo của di sản văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Kinh Bắc tới bạn bè trong nước và quốc tế.



Việc tổ chức triển lãm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay. Đồng thời, đây cũng là dịp để kích cầu du lịch, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm làng nghề, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Triển lãm năm nay diễn ra trong 6 ngày (từ 25 đến 30/3/2026), với quy mô khoảng 40 gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống của Bắc Ninh và 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình…

Điểm nhấn của triển lãm là không gian làng nghề truyền thống Bắc Ninh với sự góp mặt của nhiều nghề tiêu biểu như tranh dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng, gốm Ngòi, mây tre đan Xuân Hội, chạm khắc gỗ Phù Khê, đúc đồng Đại Bái, gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, dệt thổ cẩm Khe Nghè… Bên cạnh đó, các địa phương khác cũng mang đến nhiều sản phẩm đặc sắc như lụa đũi Nam Cao (Hưng Yên), tò he (Hà Nội), mỹ nghệ than đá (Quảng Ninh), cói Kim Sơn (Ninh Bình), thổ cẩm các dân tộc vùng cao…

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức bố trí nhiều không gian trải nghiệm, trình diễn nghề truyền thống, cho phép du khách trực tiếp quan sát quy trình sản xuất và tương tác cùng nghệ nhân. Đây được xem là cơ hội để công chúng hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa, kỹ thuật và tinh hoa của các nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Đỗ Tuấn Khoa phát biểu. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Một trong những điểm thu hút đông đảo du khách là khu vực tiểu cảnh, sắp đặt nghệ thuật lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, cùng các mô hình 3D tái hiện hình ảnh làng quê Bắc Bộ, tạo không gian sinh động phục vụ tham quan, chụp ảnh.

Không chỉ dừng lại ở không gian trưng bày sản phẩm, triển lãm còn dành khu vực riêng giới thiệu đặc sản ẩm thực Bắc Ninh và các vùng miền, với khoảng 20 gian hàng. Tại đây, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn truyền thống như bánh đúc riêu cua Đương Xá, mỳ Chũ, bánh đa Kế, nem Bùi, bánh phu thê Đình Bảng, bánh tẻ Chờ… cùng nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu. Các đại biểu trải nghiệm in tranh Đông Hồ tại triển lãm. Ảnh: Danh Lam - TTXVN



Song song với hoạt động trưng bày, trình diễn, triển lãm còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc như dân ca Quan họ Bắc Ninh, múa rối nước Đồng Ngư… diễn ra liên tục trong các ngày diễn ra sự kiện. Đây là những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

Triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đậm nét trong chuỗi sự kiện văn hóa lớn của tỉnh, góp phần lan tỏa giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho du lịch và kinh tế làng nghề thời gian tới./.