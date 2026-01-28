Vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Các bài viết nhấn mạnh, chuyến thăm là minh chứng cho thấy, cho dù tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và khó đoán định, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào vẫn tiếp tục được vun đắp và không ngừng phát triển đi vào chiều sâu trong mọi lĩnh vực công việc.

Bài viết Chủ tịch nước hai nước Việt Nam - Lào gặp song phương trên báo Pasaxon. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisloulith gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn trên báo Pathetlao. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Các hãng truyền thông của Lào cũng đưa tin đậm nét về các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao giữa lãnh đạo hai nước Lào – Việt Nam. Tại cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hợp tác về chính trị giữa Lào-Việt Nam tiếp tục có sự tin tưởng ở cấp cao nhất; công tác đối ngoại, quốc phòng và an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc cho quan hệ song phương. Đồng thời, hai bên cam kết tiếp tục vun đắp “mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hơn nữa; thắt chặt và phối hợp chặt chẽ trong công tác quốc phòng-an ninh; tiếp tục đưa hợp tác về thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế, văn hóa-xã hội và giáo dục đạt bước tiến chất lượng mới./.