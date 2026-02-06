Vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia trong bối cảnh mới

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thạc sĩ Him Raksmey nhận định đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ Campuchia - Việt Nam, cả trên bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Trên bình diện song phương, hai nước có mối quan hệ gắn bó mật thiết lâu đời. Khi lãnh đạo cấp cao hai nước gặp nhau trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này, hai bên có thể tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đó trên danh nghĩa hai nước láng giềng. Đây là cơ hội để tăng cường, mở rộng hợp tác sâu rộng và chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, và cũng là dịp để lãnh đạo hai bên tìm kiếm lợi ích chung cũng như cùng giải quyết các thách thức chung giữa hai nước.

Thạc sĩ Him Raksmey - Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực của Campuchia (CCRS) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Chuyên gia phân tích các vấn đề khu vực Him Raksmey cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Campuchia mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là một trong những chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Việt Nam sau khi được tái tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng vừa qua. Ông Him Raksmey nhấn mạnh điều này không chỉ phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai quốc gia, mà còn khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao của cả Việt Nam và Campuchia đối với sự gắn kết sâu rộng và chặt chẽ trong quan hệ song phương.

Ở cấp độ khu vực, chuyên gia Him Raksmey cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Campuchia tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo cấp cao gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về các vấn đề khu vực, từ đó tìm kiếm thêm những điểm chung và lợi ích chung. Đây là dịp để hai nước cùng phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác khác trong khu vực. Cũng theo ông Him Raksmey, trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, Campuchia - Việt Nam nói riêng và Campuchia - Việt Nam - Lào nói chung cần tìm giải pháp phối hợp trong tiến trình xây dựng cộng đồng chung ASEAN, tăng cường mở rộng quan hệ giữa các nước thành viên cũng như với bạn bè đối tác ngoại khối. Ngoài ra, các bên cũng cần cùng tham gia vào việc xây dựng và cải cách các thể chế khu vực để đảm bảo ASEAN và các khuôn khổ khu vực có thể ứng phó hiệu quả với các thách thức chung. Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp mà còn gián tiếp tới cả 3 nước, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và khả năng ứng phó linh hoạt.

Từ góc nhìn của một chuyên gia phân tích các vấn đề khu vực, ông Him Raksmey nhận định, trên bình diện quốc tế, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Campuchia là quãng thời gian có ý nghĩa quan trọng để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng thảo luận và trao đổi quan điểm sâu rộng về nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Qua đó, hai bên có thể xác định những lĩnh vực và nội dung hợp tác tiềm năng trong khuôn khổ Liên hợp quốc cũng như các cơ chế hợp tác quốc tế khác. Chuyên gia người Campuchia nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia có thể phối hợp lập trường và quan điểm trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống quốc tế hiện nay đang ngày càng phức tạp.

Cũng theo Giám đốc điều hành CCRS, thế giới ngày nay đang vận hành trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, thậm chí là khốc liệt, giữa các cường quốc với sự thoái trào của xu thế toàn cầu hóa và xu hướng gia tăng sử dụng vũ lực trong giải quyết vấn đề giữa các quốc gia, bên cạnh những vấn đề phức tạp khác của hệ thống trật tự và luật pháp quốc tế. Bối cảnh đó đòi hỏi các quốc gia cần tăng cường hợp tác cả về chính trị và kinh tế. Và đây chính là thời điểm quan trọng của Campuchia và Việt Nam, những quốc gia luôn kiên định đề cao quan điểm giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Từ góc độ tiếp cận đó, Thạc sĩ Him Raksmey nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Campuchia lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, cả ở góc độ song phương, khu vực và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khó lường./.