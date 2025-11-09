Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị qua “Ngày văn hóa Slovakia”

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng 3 tác giả dự án "Party trong thế kỷ 21". Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ông Marian Veres, Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam; bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hồ Huy, Lãnh sự Danh dự Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự sự kiện.

Sự kiện “Ngày văn hóa Slovakia” tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm chương trình triển lãm “Party trong thế kỷ 21", là dự án nghệ thuật đặc biệt kết nối giữa nhiếp ảnh, vẽ mặt, hội họa và dân tộc học, giới thiệu 58 tác phẩm mô tả Party truyền thống tiêu biểu từ các vùng miền của Slovakia (Party là một loại băng đô của các cô gái Slovakia trưởng thành chưa kết hôn sử dụng trong thế kỷ 19-20 và thường được cô dâu đội trong lễ cưới, là một phần của kiểu tóc lễ hội, nghi thức).

Triển lãm đã giới thiệu đến khán giả Thành phố Hồ Chí Minh các phiên bản đặc biệt giới hạn của dự án “Party trong thế kỷ 21”. Khán giả Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cơ hội giao lưu cùng 3 tác giả của dự án là các nhiếp ảnh gia Zuzana Senasiova, Cubomir Sabo, nhà dân tộc học Katrina Sabova.

Triển lãm "Party trong thế kỷ 21” tại Thành phố Hồ Chí Minh là lần triển lãm thứ 80 của dự án này tại các quốc gia, đã thu hút khoảng 2 triệu người tham quan.

Bên cạnh đó, “Ngày văn hóa Slovakia” tại Thành phố Hồ Chí Minh còn bao gồm chương trình hòa nhạc đa phương tiện "Andy Warhol – Những bài hát của mẹ Julia – trở về cội nguồn" do nghệ sỹ Igor Kucer - một nghệ sỹ opera nổi tiếng của Slovakia trình diễn.

Ông Marian Veres, Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam cho biết, Đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam mong muốn “Ngày văn hóa Slovakia” sẽ giới thiệu đến công chúng Việt Nam những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của Slovakia, qua đó tăng cường sự hiểu biết, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Slovakia và nhân dân Việt Nam.

Trước đó, sự kiện “Ngày văn hóa Slovakia” cũng đã được Đại sứ quán Slovakia tổ chức tại Hà Nội vào ngày 6/11, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Thủ đô./.