Vun đắp niềm tin cho học sinh vùng biên từ những ngôi trường mới

Lực lượng tăng cường của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia hỗ trợ tại các công trình xây dựng trường liên cấp. Ảnh: TTXVN phát Điều kiện thi công ở khu vực đồi núi cao khiến công tác xử lý mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Quý TTXVN Theo chủ trương của thành phố Đà Nẵng, 6 dự án trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở được triển khai tại các xã A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê, với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Đây là những công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Đối với các địa phương, những ngôi trường này không chỉ giải quyết bài toán cơ sở vật chất, mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài. Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho rằng, việc hình thành trường nội trú liên cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho địa phương trong tương lai.

“Hy vọng sau khi hoàn thành, trường sẽ là môi trường để học sinh vùng sâu, vùng xa học tập, sinh hoạt, tiếp cận với nền giáo dục mới, đồng hành với sự phát triển của địa phương”, ông An nói.

Còn tại xã Tây Giang, ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã, đánh giá mô hình trường liên cấp là phù hợp với điều kiện miền núi, giúp tập trung học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học. Với quy mô khoảng 30 phòng học, phục vụ hơn 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, công trình trường liên cấp tại xã Tây Giang được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập lâu dài của địa phương.

“Đây là mô hình rất cần thiết đối với các xã biên giới. Địa phương cam kết bảo đảm đủ số lượng học sinh tham gia học tập khi trường đi vào hoạt động”, ông Blúi khẳng định.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của lực lượng vũ trang thành phố không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tiến độ, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành với người dân vùng biên. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được tăng cường, góp sức cùng địa phương và các đơn vị thi công để bảo đảm mục tiêu hoàn thành các công trình trước năm học mới.

Từ những lớp học tạm hôm nay đến những mái trường kiên cố trong tương lai, hành trình ấy đang được nối dài bằng sự chung sức của nhiều lực lượng. Giữa đại ngàn nắng gió, mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ xây nên một công trình, mà còn vun đắp niềm tin cho một thế hệ học sinh đang lớn lên nơi biên giới./.