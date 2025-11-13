Vun đắp mối quan hệ Việt – Lào mãi vững bền

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc hội kiến Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao của Lào; khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hết sức đặc biệt, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ kinh tế, thương mại ghi nhận những bước phát triển tích cực với kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng những thành tựu quan trọng, toàn diện về đối nội, đối ngoại có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong thời gian qua, nhất là sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa và tiến tới tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào năm 2026.

Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã thông tin một số nét nổi bật về tình hình Việt Nam, báo cáo đồng chí về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith, theo đó hai bên đánh giá toàn diện tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua; rà soát việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm; trao đổi biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hai nước phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển thực chất, bền vững trong giai đoạn mới. Hai bên thống nhất một số nội dung trọng tâm và nhóm giải pháp lớn đối với một số dự án cụ thể. Hiện hai bên đang tích cực rà soát kết quả thực hiện các nội dung của Kỳ họp lần thứ 47 để chuẩn bị cho Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào diễn ra trong thời gian tới.