Tin tức
Vun đắp mối quan hệ Việt – Lào mãi vững bền
Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao của Lào; khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hết sức đặc biệt, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ kinh tế, thương mại ghi nhận những bước phát triển tích cực với kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng những thành tựu quan trọng, toàn diện về đối nội, đối ngoại có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong thời gian qua, nhất là sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa và tiến tới tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào năm 2026.
Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã thông tin một số nét nổi bật về tình hình Việt Nam, báo cáo đồng chí về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith, theo đó hai bên đánh giá toàn diện tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua; rà soát việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm; trao đổi biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hai nước phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển thực chất, bền vững trong giai đoạn mới. Hai bên thống nhất một số nội dung trọng tâm và nhóm giải pháp lớn đối với một số dự án cụ thể. Hiện hai bên đang tích cực rà soát kết quả thực hiện các nội dung của Kỳ họp lần thứ 47 để chuẩn bị cho Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào diễn ra trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Lào quan tâm giải quyết các khó khăn vướng mắc của một số doanh nghiệp Việt Nam, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào, đặc biệt là khuyến khích các tập đoàn lớn của Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội cho Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao việc hai Phó Thủ tướng Chính phủ Lào và Việt Nam tích cực triển khai nhiệm vụ; nhấn mạnh việc đánh giá, rà soát triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước, nội dung thỏa thuận Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Lào - Việt Nam trong thời gian qua là rất thiết thực, đây là bước quan trọng để rà soát chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Lào - Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung thúc đẩy hội nhập, kết nối nền kinh tế hai nước, trước hết là kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các Thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt là các dự án hợp tác chiến lược sớm thành hiện thực.
Trước đó, chiều cùng ngày, tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chia sẻ tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; trao đổi về quan hệ hợp tác song phương tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó quan hệ chính trị được duy trì chặt chẽ, thể hiện qua nhiều hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao; Hợp tác an ninh - quốc phòng tiếp tục được củng cố, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước; Hợp tác kinh tế được tích cực thúc đẩy, nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng điểm đã được hai bên phối hợp tháo gỡ hiệu quả; Hợp tác trên các lĩnh vực kết nối giao thông, giáo dục – đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đạt kết quả thiết thực. Đồng thời đề xuất một số phương án cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới; chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tập trung đột phá về cơ sở hạ tầng, hoàn thiện pháp lý, gia tăng nguồn thu ngân sách.
Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chân thành cảm ơn những thông tin chia sẻ của phía Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mới mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về lĩnh vực kinh tế. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lào cũng chia sẻ về tình hình Lào, đặc biệt thời gian qua, lĩnh vực kinh tế - tài chính có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức nhất định; nhất trí với các đánh giá của phía Việt Nam về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và phương hướng thúc đẩy sớm hoàn thành các dự án trọng điểm, bảo đảm phát huy hiệu quả theo kế hoạch đề ra.
Hai Phó Thủ tướng nhất trí đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều điểm sáng; nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án hợp tác trọng điểm đã được phối hợp xử lý hiệu quả. Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực khác như kết nối giao thông, giáo dục – đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đều đạt được kết quả thiết thực. Hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương, nhất là tại khu vực biên giới, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào./.