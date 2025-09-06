Vu Lan nơi đất Lào: Giữ gìn đạo hiếu, nối truyền phong tục Việt Nam

Lễ Vu Lan của cộng đồng người Việt tại Chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nơi có hàng chục nghìn người Việt Nam đang sinh sống, Lễ Vu Lan đã trở thành một phần đời sống tinh thần không thể thiếu, được tổ chức trang nghiêm, thành kính đồng thời ấm áp tình đồng hương. Trong căn nhà nhỏ ở thủ đô Viêng Chăn, chị Nalitar Sengsoulichanh, 26 tuổi, con dâu trong một gia đình người Việt tại Lào, đang cùng chồng bày biện mâm cơm cúng Vu Lan.

Chị chia sẻ, nhiều năm qua được bố mẹ chồng hướng dẫn, dạy bảo cách thực hiện các nghi lễ truyền thống của người Việt Nam trong dịp đặc biệt này. Năm nay, khi bố mẹ đi vắng, vợ chồng chị tự tay lo chu toàn mọi việc. Với chị, đây không chỉ là sự học hỏi mà còn là trách nhiệm tiếp nối phong tục tập quán của cha ông. Chị Nalitar Sengsoulichanh tâm sự: “Trong tương lai, khi chúng tôi có con cái, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và dạy cho chúng biết ý nghĩa của phong tục truyền thống này, để các con tôi giữ gìn, không để mai một những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt”.

Ngồi lặng lẽ quan sát chắt Nalitar Sengsoulichanh đang chăm chút từng chi tiết, bà Nguyễn Thị Nương, 97 tuổi, hài lòng khi thấy cô chắt dâu trẻ của mình biết giữ gìn phong tục tập quán của quê hương, gia đình. Bà Nương kể gia đình bà đến nay đã có bốn đời sinh sống ở đất Lào. Năm nào cũng vậy, đến các dịp như Vu Lan, lễ cúng trong nhà không bao giờ thiếu. “Có nhiều thì cúng nhiều, có ít thì cúng ít, quan trọng là cái tâm,” bà chia sẻ. Sau nghi lễ tại gia, con cháu lại cùng bà lên chùa để tỏ lòng báo ân, báo nghĩa.

Còn đối với bà Nguyễn Thị Thọ, 72 tuổi, đang sống tại thủ đô Viêng Chăn, Lễ Vu Lan không chỉ là mâm cơm cúng, mà còn là dịp để dạy dỗ con cháu biết báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Sau lễ cúng ở nhà, bà thường đưa con cháu lên chùa để các em hiểu thêm ý nghĩa từ giáo lý nhà Phật đến cách sống trong đời - trọng đạo hiếu, vốn là gốc rễ của con người. Bà Thọ chỉ mong con cháu trưởng thành, sống có ích, có đạo đức, từ gia đình đến ngoài xã hội.