V.League 1-2025/2026: Thua trận đầu tiên, Câu lạc bộ Ninh Bình mất ngôi đầu bảng

Cầu thủ Alan (số 72, CAHN) thi đấu xuất sắc và có hat-trick trong trận đấu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trận đấu đầu tiên của vòng 12 diễn ra ngày 30/1 giữa Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (xếp thứ 7) gặp Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (xếp thứ 6) kết thúc với tỉ số 0-0. Việc chỉ giành được 1 điểm có lẽ là điều cả hai đội không mong muốn, khi mà đội khách Becamex Thành phố Hồ Chí Minh muốn giành chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên, trong khi chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn nuôi tham vọng tiến vào top 4.

Hai trận đấu tiếp theo của vòng 12 diễn ra hôm qua 31/1. Câu lạc bộ Thể Công Viettel có chuyến làm khách đến sân Lạch Tray gặp Câu lạc bộ Hải Phòng. Các học trò Huấn luyện viên Popov đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 33 sau tình huống lập công của tiền đạo Lucao. Tuy nhiên, đội chủ nhà Hải Phòng là đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu và không khuất phục trước khó khăn, phút 57, Câu lạc bộ Hải Phòng có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Tagueu. Không muốn kết thúc với kết quả hòa, đồng nghĩa có thể lỡ chân trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay, Câu lạc bộ Thể Công Viettel tăng cường sức ép tấn công ngay trên sân khách và có bàn nâng tỉ số lên 2-1 do công của Lucao. Chiến thắng 2-1, thầy trò Huấn luyện viên Popov đã nhảy lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, vượt qua chính Câu lạc bộ Hải Phòng.

Câu lạc bộ Hà Nội cũng cho thấy quyết tâm bám đuổi mục tiêu vô địch trong mùa giải năm nay với chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ giúp đội bóng Thủ đô có chân trong tốp 5 câu lạc bộ hàng đầu, mở ra cơ hội đua tranh. Để thua trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thể vượt lên trên bảng xếp hạng (xếp thứ 11 với 10 điểm).

Bốn trận đấu còn lại của vòng 12 diễn ra hôm nay (1/2). Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Câu lạc bộ Đà Nẵng. Bàn thắng duy nhất bên phía đội chủ nhà được ghi do công của Garbiel (phút 55). Chiến thắng cũng đưa đội bóng chủ nhà tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Đội khách SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 7 điểm sau 12 vòng đấu.

Trận đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa gặp đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Hai bàn thắng bên phía đội chủ nhà được ghi do công của Đình Huyên (phút 39) và pha đốt lưới nhà của Thanh Hào bên phía đội khách ở phút 78. Các bàn thắng của đội khách được ghi do công của Ti Phông (phút thứ 5) và Brenner (phút 29). Dù có sự tái xuất của tiền đạo Xuân Son, nhưng Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vẫn không thể có được một chiến thắng. Sau 12 vòng đấu, đội bóng thành Nam đang tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Trận đấu giữa hai đội bóng của ngành Công an là Câu lạc bộ PVF-CAND và Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân bóng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội khách. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đội có hai bàn dẫn trước do công của Lee Williams (phút 24) và Đăng Khoa (phút 55). Đội chủ nhà chỉ gỡ được 1 bàn do công của Việt Hà (phút 79). Chỉ có được 8 điểm sau 12 vòng đấu, PVF-CAND đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Với 3 điểm giành được ở trận này, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang có 20 điểm, tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trọng tài rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Quang Nho do tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Văn Hậu bên phía CAHN. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trận đấu muộn nhất và cũng là trận đấu tâm điểm của vòng 12 giữa Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Câu lạc bộ Ninh Bình vừa kết thúc với chiến thắng 3-2 thuộc về đội bóng ngành Công an. Hai đội bóng xếp thứ nhất và thứ 2 trên bảng xếp hạng gặp nhau trong thế phải thắng để cạnh tranh vị trí đầu bảng. Cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi do công của Alan ở các phút 30, 35 và 45+2. Dù có được bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 2 của trận đấu do công của Geovane, nhưng việc đánh mất thế trận cùng sự xuất sắc của các cầu thủ đội chủ nhà đã không thể giúp đội bóng Cố đô giành được điểm số. Bàn thắng rút ngắn tỉ số của Văn Luân ở phút 54 cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Nhận thất bại đầu tiên kể từ đầu mùa giải, Câu lạc bộ Ninh Bình (27 điểm) cũng tạm thời nhường luôn vị trí đầu bảng cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội (29 điểm).

Các trận đấu thuộc vòng 13 V.League 1-2025/2026 sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày từ 7-9/2./.