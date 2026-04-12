VITM 2026: Nhiều ưu đãi hấp dẫn, đón đầu nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ

*Nhiều ưu đãi kích cầu thị trường

Các đại biểu và đối tác tham quan gian hàng trưng bày của Du lịch Hải Phòng tại Hội chợ. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Theo ghi nhận tại hội chợ, hoạt động kinh doanh tour trong năm nay nhìn chung vẫn duy trì ổn định, dù có những thời điểm chịu tác động từ chi phí vận hành tăng. Để thích ứng với tình huống này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá và quà tặng nhằm kích cầu tiêu dùng.

Đại diện Công ty du lịch Hoàng Việt cho biết, đơn vị chuyên khai thác các dòng tour ghép lẻ theo tuyến, bao gồm cả tour nội địa và tour quốc tế. Thị trường năm nay cơ bản vẫn duy trì mức tiêu thụ tốt. Qua thực tế tư vấn và bán sản phẩm, doanh nghiệp nhận thấy xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách ngày càng linh hoạt, phụ thuộc nhiều vào nhu cầu trải nghiệm cá nhân. Với nhóm khách chưa từng ra nước ngoài, nhu cầu khám phá các hành trình quốc tế vẫn được quan tâm. Trong khi đó, một bộ phận khác lại ưu tiên tìm hiểu những sản phẩm trong nước để tiếp tục khám phá thêm các điểm đến mới tại Việt Nam. Để kích cầu tiêu dùng trong thời gian diễn ra hội chợ, công ty triển khai một số chương trình ưu đãi cho khách tham quan. Cụ thể, đối với các tour nội địa, mức giảm giá khoảng 400.000 đồng, trong khi các thị trường khác được áp dụng mức ưu đãi khác nhau tùy theo sản phẩm và tuyến điểm.

Chị Nguyễn Thu Quỳnh, Giám đốc Chi nhánh Du lịch Việt tại Hà Nội chia sẻ, các sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026 cơ bản bám theo định hướng chung với chủ đề "hè xanh, săn sec xanh". Khách tham quan gian hàng sẽ được tặng các bộ sec ưu đãi, được áp dụng xuyên suốt thời gian diễn ra hội chợ và đến hết năm 2026. Cụ thể, với tour nội địa, mức ưu đãi khoảng 300.000 đồng; tour quốc tế khu vực Đông Nam Á khoảng 500.000 đồng; các tuyến Đông Bắc Á từ 1–2 triệu đồng; trong khi các tuyến xa như Australia, Hoa Kỳ hoặc Nga có mức ưu đãi khoảng 3 triệu đồng.

Về xu hướng lựa chọn tour, chị Thu Quỳnh nhận định, khách đến hội chợ chủ yếu tham khảo thông tin, tìm hiểu lịch khởi hành và so sánh giá trước khi quyết định. Một số khách mua tour trực tiếp tại hội chợ để hưởng ưu đãi, song nhiều người thường mang tài liệu về nghiên cứu thêm và đăng ký sau đó. Để giữ chân khách, doanh nghiệp triển khai hình thức tặng sec xanh để khách vẫn được hưởng chính sách ưu đãi sau hội chợ.

Trong số các sản phẩm được quan tâm, các tour nội địa tiếp tục chiếm ưu thế. Một số điểm đến như Phú Quốc được doanh nghiệp khai thác với lịch khởi hành hàng ngày, cung cấp cả combo dịch vụ và tour trọn gói. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ riêng lẻ hoặc dịch vụ thiết kế theo yêu cầu cũng gia tăng. Nhiều gia đình lựa chọn đặt vé máy bay và khách sạn thông qua công ty, sau đó tự tổ chức các hoạt động tham quan, ăn uống. Xu hướng du lịch tự trải nghiệm tiếp tục được duy trì, song tập trung chủ yếu vào các điểm đến nghỉ dưỡng trong nước như Đà Nẵng, Phú Quốc và Mũi Né. Một số gia đình có nhu cầu lưu trú dài ngày, từ 5– 7 ngày tại các khu nghỉ dưỡng, thay vì lựa chọn các tour di chuyển nhiều điểm.

Tâm lý lo ngại về chi phí và các yếu tố liên quan đến đường bay hoặc tình hình quốc tế cũng là nguyên nhân khiến nhiều du khách chuyển hướng sang lựa chọn tour nội địa. Đánh giá về lượng khách tại hội chợ năm nay, đại diện doanh nghiệp cho biết, khách tham quan thường đông vào buổi sáng, chủ yếu là khách trung niên, cao tuổi và một số nhóm gia đình trẻ. Đặc biệt, các tour tham quan mùa hoa anh đào tại Nhật Bản hay Trung Quốc khá thu hút, nhiều đoàn được ghi nhận đã kín chỗ ngay sau khi mở bán.

Chị Nguyễn Thị Hồng (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình chị thường dành thời gian tới hội chợ hàng năm để tìm hiểu các chương trình phù hợp cho kỳ nghỉ hè. Theo chị Hồng, năm nay các doanh nghiệp đưa ra khá nhiều chương trình khuyến mại, đặc biệt với các tour nội địa và các gói combo nghỉ dưỡng. Gia đình chị đang cân nhắc một số điểm đến như Phú Quốc hoặc Đà Nẵng vì thấy giá ưu đãi khá hợp lý. Tuy chưa quyết định đăng ký ngay, nhưng chị sẽ mang thông tin về tham khảo thêm trước khi chốt tour.

Anh Trần Văn Minh (Hà Nội) đi cùng nhóm bạn trẻ chia sẻ xu hướng du lịch hiện nay của nhóm anh thiên về trải nghiệm linh hoạt thay vì đi tour trọn gói truyền thống: "Chúng tôi thường tìm các gói combo gồm vé máy bay và khách sạn, sau đó tự lên lịch trình tham quan. Đến hội chợ lần này, tôi thấy có nhiều lựa chọn phù hợp với ngân sách, đặc biệt là các tour nội địa và tour tới các điểm khu vực Đông Nam Á".

*Hướng tới trải nghiệm "du lịch chậm", du lịch văn hóa

Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Tham gia hội chợ, Focus Travel giới thiệu sản phẩm du lịch thuyền trên sông Mekong với định hướng trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng theo xu hướng "du lịch chậm". Đại diện doanh nghiệp cho biết, so với các năm trước, khách năm nay có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm mới lạ. Focus Travel hiện là đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm này với hình thức du lịch bằng thuyền, trong khi trên thị trường gần như chưa có đơn vị cạnh tranh trực tiếp.

Sản phẩm được triển khai bán trong 3 tháng mùa hè dành cho khách nội địa, 9 tháng còn lại chủ yếu phục vụ khách quốc tế theo hình thức trọn gói. Tour được xây dựng theo hướng trải nghiệm trên dòng sông Mekong, hòa mình vào thiên nhiên, kết hợp tìm hiểu văn hóa địa phương với nhịp sống chậm rãi, phù hợp với nhiều nhóm khách, từ trẻ em đến người cao tuổi. Ngoài các hoạt động tham quan, chương trình còn tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trên tàu như workshop vẽ, các buổi talkshow kỹ năng sống dành cho trẻ em.

Đại diện Focus Travel chia sẻ, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực. Việc tham gia hội chợ lần này nhằm mở rộng tiếp cận thị trường khách khu vực phía Bắc, đặc biệt là khách tại Hà Nội, nhóm khách thường lựa chọn các điểm đến vùng Đông Bắc hoặc Tây Bắc nhưng chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của khu vực miền Nam.

Tại hội chợ, các sản phẩm du lịch văn hóa cũng được nhiều doanh nghiệp và địa phương quan tâm giới thiệu. Một trong những mô hình tiêu biểu là chương trình VietCharm Culture & Dining Show, kết hợp trình diễn nghệ thuật với ẩm thực được tổ chức tại Dinh Độc Lập; mang đến trải nghiệm thú vị khi kết hợp âm nhạc cổ truyền với ẩm thực vùng miền, góp phần tôn vinh giá trị di sản đồng thời tạo ra sản phẩm văn hóa mới cho thị trường du lịch. Bên cạnh đó, nhiều chương trình tham quan, trải nghiệm cũng được quảng bá tại hội chợ như tìm hiểu nghệ thuật Hát Xoan, tham quan nhà cổ, nhà vườn, các làng nghề truyền thống...

Nhận định về xu hướng du lịch hiện nay, nhiều doanh nghiệp cho biết, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động giải trí hoặc check-in, nhiều khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng tìm về những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, khám phá đời sống văn hóa bản địa. Đây được xem là một trong những yếu tố tạo tiềm năng phát triển cho dòng sản phẩm du lịch theo hướng "du lịch chậm" trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, du lịch văn hóa và du lịch xanh đang trở thành hai trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Trong đó, du lịch văn hóa được xem là nền tảng cốt lõi, đặc biệt trong bối cảnh chủ trương đưa văn hóa trở thành một ngành công nghiệp đang được đẩy mạnh.

Ông Vũ Thế Bình cho rằng, văn hóa không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn là nguồn lực tạo ra lợi ích kinh tế – xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong quá trình này, ngành du lịch đóng vai trò trực tiếp trong việc chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sản phẩm cụ thể, có sức hấp dẫn đối với du khách. Thực tế cho thấy, việc khai thác yếu tố văn hóa chính là chìa khóa tạo nên sự khác biệt của sản phẩm du lịch Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực. Các yếu tố hạ tầng hay dịch vụ có thể được xây dựng hoặc cải tạo, song văn hóa là giá trị cốt lõi không thể thay thế. Vì vậy, những người làm du lịch cần có nền tảng kiến thức văn hóa vững chắc để thiết kế các sản phẩm có giá trị và sức cạnh tranh cao. Trong thời gian gần đây, nhiều sản phẩm du lịch gắn với yếu tố văn hóa đã được các doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng và đưa vào khai thác, mở ra hướng phát triển mới cho ngành.

Với sự đa dạng về sản phẩm, nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng sự xuất hiện của các loại hình du lịch mới, hội chợ không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn giúp du khách tiếp cận nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Những tín hiệu tích cực được ghi nhận sẽ góp phần thúc đẩy thị trường du lịch sôi động hơn trong mùa cao điểm hè và các dịp nghỉ lễ sắp tới./.