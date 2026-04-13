VITM 2026: Kết nối doanh nghiệp, kích cầu du lịch mùa cao điểm

Ban Tổ chức VITM 2026 ghi nhận 17 gian hàng tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thu hút đông khách tham quan. Ảnh: Ngọc Bích – TTXVN

Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh – Nâng tầm Du lịch Việt Nam”, Hội chợ năm nay đã thể hiện rõ phương hướng hoạt động của doanh nghiệp du lịch Việt Nam là phát triển theo trục “xanh, bền vững – chất lượng – công nghệ hiện đại”. Đây là định hướng xuyên suốt, phù hợp với yêu cầu tái cấu trúc ngành trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải thông tin, con số 90.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại VITM 2026 cho thấy các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang nghiêm túc thực hiện hai định hướng chiến lược phát triển là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, nhằm tạo ra những giá trị mới cho ngành du lịch, đưa chuyển đổi số, tăng trưởng xanh trở thành động lực quan trọng trong phát triển du lịch Việt Nam. Diễn ra từ ngày 8-12/4, Hội chợ ghi nhận trên 35 triệu lượt truy cập, tương tác trên nền tảng mạng xã hội TikTok, nhờ đó, hiệu quả truyền thông được nâng cao.

Trong khuôn khổ Hội chợ, các địa phương, đơn vị phối hợp tổ chức 18 sự kiện, hội nghị, hội thảo và hoạt động xúc tiến, tạo nên những diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa các bên liên quan. Theo thống kê nhanh, các đơn vị tham gia Hội chợ có doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỷ đồng; 95% doanh nghiệp đạt mục tiêu, trong đó 8,2% vượt mục tiêu mong đợi; trên 92% hài lòng với các hoạt động tại Hội chợ. Ban Tổ chức đã vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp du lịch và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu năm 2025, trao tặng cúp, bằng khen ở 19 hạng mục với 221 giải thưởng, gồm 141 tập thể và 80 cá nhân; trao kỷ niệm chương, giấy chứng nhận cho các gian hàng quy mô nhất, gian hàng thiết kế ấn tượng nhất, gian hàng tổ chức hoạt động hấp dẫn, thu hút khách tham quan.

Ban Tổ chức VITM 2026 vinh danh những nhà tài trợ. Ảnh: Ngọc Bích - TTXVN

Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy vọng (Esperantotur) là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ du lịch và hàng không, với thế mạnh nổi bật ở mảng vé máy bay, tư vấn hành trình, các giải pháp du lịch linh hoạt đã có nhiều đóng góp cho thành công của Hội chợ. Bà Bùi Thục Anh, Tổng Giám đốc Công ty Esperantotur chia sẻ, tham gia VITM 2026 là bước đi nằm trong chiến lược mở rộng kết nối và tăng cường nhận diện thương hiệu của đơn vị trong ngành du lịch. Năm nay, nhiều doanh nghiệp, đơn vị liên quan đến du lịch đều kỳ vọng góp phần vào nỗ lực chung của ngành trong việc kích cầu thị trường nội địa và quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm cho du khách là mục tiêu mà nhiều đơn vị hướng đến để giữ đà tăng trưởng, phát triển bền vững. Thời gian tới, Esperantotur tiếp tục định hướng phát triển theo hướng chuyên sâu, lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Là một đơn vị có gian hàng quy mô, tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút khách tham quan, Công ty Cổ phần Công nghệ Du lịch BestPrice (BestPrice Travel) đã đón và tư vấn trực tiếp cho hàng nghìn lượt khách tham quan, trong đó tỷ lệ khách quan tâm sản phẩm cá nhân hóa và tour “No Shopping – Không mua sắm” chiếm hơn 60%. Lượng đặt chỗ (booking) và đặt cọc tại chỗ tăng gấp đôi, doanh thu tăng 1,2 lần so với kỳ VITM 2025. Đặc biệt, tỷ lệ khách quay lại gian hàng để được nhân viên tư vấn lần hai đạt mức cao. Công ty ghi nhận hành vi của khách hàng đã dịch chuyển rõ rệt, không còn ưu tiên “tour giá rẻ” mà chuyển sang lựa chọn “tour đúng nhu cầu và trải nghiệm xứng đáng”.

VITM 2026 đã thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch và doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành phố trong nước cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 600 doanh nghiệp tham gia trưng bày gian hàng; trên 100 cơ quan báo chí, truyền thông cùng hàng nghìn người nổi tiếng trên mạng xã hội (TikToker, KOL…) đã góp phần lan tỏa thông tin, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Hội chợ được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần kích cầu du lịch trong nước và quốc tế dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, dịp hè mà còn thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam giữ nhịp tăng trưởng, hướng tới hoàn thành các mục tiêu của năm 2026./.