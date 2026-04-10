VITM 2026: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với sự phục hồi mạnh mẽ, đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, kết quả này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước.

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Chương trình chuyển đổi số du lịch thông minh giai đoạn 2025–2030. Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để đưa du lịch bước sang giai đoạn phát triển mới, nơi dữ liệu trở thành tài nguyên, công nghệ AI và Big Data hỗ trợ phân tích xu hướng, cá nhân hóa sản phẩm và tối ưu quảng bá. Với chủ đề “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh – nâng tầm du lịch Việt Nam”, VITM 2026 thể hiện định hướng phù hợp với xu thế thế giới và chiến lược phát triển của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kích cầu, xây dựng sản phẩm mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.



Ghi nhận vai trò cầu nối của Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần phục hồi và tăng trưởng ngành, Thứ trưởng Hồ An Phong tin tưởng, với nhiều hoạt động phong phú, VITM 2026 sẽ tạo cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối, thúc đẩy hợp tác và nâng tầm du lịch Việt Nam theo hướng xanh, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, sau 14 lần tổ chức, VITM đã không ngừng phát triển, trở thành sự kiện du lịch có thương hiệu, mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút ngày càng đông các tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế tham gia, qua đó góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam. Năm nay, hội chợ có sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố trong nước cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 400 gian hàng của hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó, gian hàng quốc tế chiếm khoảng 15%. Dự kiến sẽ có trên 80.000 khách tham quan hội chợ và tham gia một số chương trình cầu du lịch tập trung như: vé máy bay giảm giá, phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng khuyến mại cùng các sản phẩm OCOP phục vụ khách du lịch của các vùng miền trong cả nước.

Điểm nhấn đặc biệt của VITM 2026 là sự xuất hiện của tỉnh Gia Lai trong vai trò địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ thông điệp đầy cảm hứng: “Đại ngàn chạm biển xanh”. Thời gian tới, Gia Lai định hướng phát triển với phương châm “Văn hóa là gốc, thiên nhiên là sức mạnh, con người là trung tâm”, đồng thời định vị là điểm đến hội tụ, kết nối không gian văn hóa Tây Nguyên hùng vĩ với duyên hải miền Trung, hình thành những hành trình du lịch liền mạch và bền vững.

Nắm bắt xu hướng thị trường và bám sát chủ đề VITM 2026, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) tập trung quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thủ đô trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững. Điểm nhấn của gian hàng là ngập tràn hàng ngàn ưu đãi các chương trình kích cầu du lịch hè; những gói lưu trú tại hệ thống các khách sạn của Hanoitourist; gói dịch vụ MICE và hội nghị chuyên nghiệp; phiếu ưu đãi, mã giảm giá (voucher) ẩm thực; buffet trưa; vé vui chơi Công viên nước Hồ Tây, chỉ đặc biệt dành riêng cho quý khách hàng tại Hội chợ VITM 2026. Ông Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Đầu tư và Phát triển, Hanoitourist cho biết, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp (B2B), gặp gỡ đối tác quốc tế và nội địa, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại. Việc tham gia hội chợ không chỉ nhằm quảng bá thương hiệu mà còn giúp Hanoitourist cập nhật xu hướng thị trường, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nắm bắt xu hướng du lịch mới nhất, Công ty Cổ phần Công nghệ Du lịch BestPrice (BestPrice Travel) tập trung phát triển sản phẩm dựa trên cá nhân hóa trải nghiệm, đặc biệt đẩy mạnh dòng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) nhằm đáp ứng nhu cầu phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần của du khách. Ông Bùi Thanh Tú Giám đốc Marketing BestPrice Travel chia sẻ, trong bối cảnh thế giới bị ảnh hưởng bởi chiến sự tại Trung Đông, giá cả mọi thứ đều leo thang, tại hội chợ năm nay, đơn vị không chỉ không giảm giá, mà còn triển khai các chương trình ưu đãi giá trị nhằm kích cầu du lịch trong nước và quốc tế.



Hội chợ VITM 2024 với nhiều hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ diễn ra đến hết ngày 13/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)./.