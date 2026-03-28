Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026: Khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Thị Hoàng Yến khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành, là dịp để cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của thể thao nước nhà; đồng thời tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã không ngừng nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp phát triển thể dục thể thao và vì vinh quang của Tổ quốc.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành Thể dục thể thao đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh. Thể thao thành tích cao từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

“Chúng ta vui mừng và tự hào chúc mừng, biểu dương các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025; các đội tuyển xuất sắc cùng các vận động viên thể thao người khuyết tật đã đạt nhiều thành tích ấn tượng. Mỗi thành tích không chỉ là kết quả của tài năng mà còn là sự kết tinh của quá trình khổ luyện bền bỉ, của ý chí kiên cường vượt qua giới hạn bản thân và những thử thách khắc nghiệt trong tập luyện, thi đấu. Đằng sau mỗi tấm huy chương là những nỗ lực thầm lặng, là niềm tự hào dân tộc và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới”, bà Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ.

Tại chương trình cũng diễn ra talkshow giao lưu với các thế hệ vận động viên tiêu biểu của Thể thao Việt Nam qua các thời kỳ; biểu dương các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025, các đội tuyển xuất sắc cùng các vận động viên thể thao người khuyết tật đã đạt nhiều thành tích ấn tượng.

HLV trưởng đội tuyến bóng đá nam quốc gia Kim Sang Sik và HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung tham dự chương trình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Cũng trong ngày 27/3, ngành Thể dục thể thao tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 80 năm ngày Thể thao Việt Nam như: Diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam 2026; Giải Pickleball chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao; Triển lãm ảnh Thể thao Việt Nam - 80 năm một chặng đường. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra trọng thể vào sáng Thứ Bảy (ngày 28/3) tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cùng đông đảo cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Thể thao Việt Nam qua các thời kỳ./.