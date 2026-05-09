Vĩnh Long: Vận động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người yếu thế

Khám bệnh cho người dân xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Từ Minh Điền cho biết, Tháng Nhân đạo tập trung vào các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh kế bền vững cho đối tượng nghèo, khó khăn trong cộng đồng. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương và nhóm người yếu thế trong xã hội.



Trao quà, cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN



Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho hàng chục nghìn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong Tháng Nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh vận động nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, người yếu thế; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tiếp tục phát triển phong trào hiến máu tình nguyện; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị nhân đạo trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.





Trao quà, học bổng cho học sinh vượt khó. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Từ Minh Điền kêu gọi, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành và ủng hộ các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ. Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và sự tận tâm trong công tác nhân đạo; là những “ngọn lửa” lan tỏa yêu thương, là cầu nối gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân ái và phát triển bền vững.



Đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN



Tại buổi lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận kinh phí từ các nhà tài trợ cho hoạt động an sinh xã hội tại Vĩnh Long với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Đồng thời, Hội phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 300 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; vận động trên 150 người tham gia hiến máu tình nguyện; tặng 150 phần quà cho hộ nghèo và 3 căn nhà tình thương; trao 15 suất học bổng và 9.000 quyển tập cho học sinh nghèo vượt khó./.