Vĩnh Long tổ chức lễ tôn vinh những đóng góp của ngành Y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng nhấn mạnh, tiếp thu và quán triệt Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã cụ thể hóa và ban hành chương trình hành động, trong đó xác định quan điểm sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực phát triển; chuyển mạnh tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; lấy người dân làm trung tâm; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đây không chỉ là định hướng mang tính chiến lược lâu dài mà còn là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72. Ngành cần chuyển từ “khám bệnh, chữa bệnh là chính” sang “chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe suốt đời”, lồng ghép mục tiêu sức khỏe vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời xây dựng văn hóa sức khỏe trong cộng đồng. Ngành y tế tỉnh cần củng cố và nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, tăng cường giám sát dịch tễ, cảnh báo sớm, chủ động kiểm soát dịch bệnh, duy trì hiệu quả chương trình tiêm chủng. Ngành cũng cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã, bảo đảm đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc, nhân lực, tăng tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở; triển khai quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình, chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn diện.

Song song đó, ngành cần đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”; tập trung phát triển một số chuyên ngành mũi nhọn phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh, tăng cường giáo dục y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển bền vững chính sách bảo hiểm y tế, tạo đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ, hiện đại hóa quản trị ngành y tế theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ngành y tế tỉnh cần phát huy thế mạnh y học cổ truyền và kết hợp quân – dân y, đặc biệt huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển y tế. Tỉnh Vĩnh Long khuyến khích phát triển y tế tư nhân chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác công – tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, thiết bị y tế, tăng cường hợp tác quốc tế, liên kết vùng trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, trong năm 2025, các chỉ tiêu về y tế đạt và vượt kế hoạch như: 10,6 bác sĩ/vạn dân, 32 giường bệnh/vạn dân; có gần 8,8 triệu lượt khám, chữa bệnh. Ngành y tế Vĩnh Long ghi dấu ấn nổi bật với chuyển đổi số toàn diện, trở thành một trong 7 địa phương trong cả nước triển khai bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện; hơn 1,25 triệu người dân tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; 100% trạm y tế triển khai tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa. Các đơn vị y tế của tỉnh được vinh danh tại cuộc thi toàn quốc về cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, góp phần xây dựng môi trường y tế hiện đại về kỹ thuật và nhân văn trong chăm sóc./.