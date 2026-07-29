Vĩnh Long tạo chuyển biến trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành nền tảng, động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung nguồn lực tháo gỡ những điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; đẩy nhanh giải ngân kinh phí cho các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực về kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và dữ liệu; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý số, tự động hóa quy trình trong hoạt động công vụ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý; đồng thời gương mẫu sử dụng các nền tảng, công cụ số trong lãnh đạo, điều hành.

Theo Ban chỉ đạo 57 tỉnh Vĩnh Long, sau 1,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Vĩnh Long đã tạo bước chuyển rõ nét từ nhận thức sang hành động, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới của địa phương. Theo đó, thay vì triển khai theo từng nhiệm vụ riêng lẻ, tỉnh đã tiếp cận theo hướng tổng thể, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn là tỉnh xây dựng mô hình theo dõi, điều hành việc thực hiện Nghị quyết số 57 trên nền tảng số và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, giảm sử dụng báo cáo giấy. Cùng với đó, bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Đến nay, Vĩnh Long xếp thứ 1 trong số 34 tỉnh, thành phố; trong đó các tiêu chí về công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đều đạt 100%.

Địa phương cũng đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, thu hút 598 doanh nghiệp tham gia với hơn 1.034 sản phẩm và 259 giải pháp công nghệ được giới thiệu, góp phần kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ.

Trong quá trình chuyển đổi số, tỉnh đã hợp nhất 12 hệ thống thông tin dùng chung; duy trì vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, họp không giấy, dữ liệu mở và Trung tâm Điều hành thông minh. Hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành có hơn 49.000 tài khoản, hệ thống thư điện tử công vụ có trên 36.500 tài khoản; việc triển khai họp không giấy giúp tiết kiệm hơn 2,5 triệu trang giấy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế; việc thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nhất là ở cấp cơ sở, còn thiếu và chưa đồng đều về trình độ, kỹ năng.

Trong những tháng cuối năm 2026, Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản theo mô hình liên kết "3 nhà", gắn kết kết quả nghiên cứu với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Địa phương cũng hoàn thiện Đề án phát triển mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Vĩnh Long nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Về chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 phủ sóng 5G đạt khoảng 50%; 100% hệ thống thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh được triển khai theo định hướng điện toán đám mây; duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, Vĩnh Long tiếp tục phát triển hạ tầng số, mở rộng liên thông và chia sẻ dữ liệu phục vụ định danh, xác thực điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hồ sơ sức khỏe điện tử, học bạ số và các tiện ích số khác. Đồng thời, tỉnh nghiên cứu thu hút nguồn lực quốc tế cho nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng logistics, công nghiệp chế biến sâu các mặt hàng nông, thủy sản chủ lực./.